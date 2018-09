Innrømmet «ekte» overgrep

Den tidligere Ap-politikeren fra Hordaland som er tiltalt for å ha bestilt overgrep mot filippinske barn over internett, innrømmet i et tidlig politiavhør at et samleie mellom en mor og hennes åtte-ni-år gamle sønn ble gjennomført mens han så det på livestream, ifølge BT. 47-åringen har tidligere i rettsaken som nå pågår i Bergen tingrett hevdet at overgrepene han bestilte og betalte for var simulerte.