Hylles for innsatsen under storbrann: – Jeg har aldri saget så fort i hele mitt liv

En hytte ble fullstendig nedbrent i brannen, som ble meldt like over klokken 17 søndag ettermiddag.

Store styrker med både politi, brannvesen og Sivilforsvaret rykket ut til Agasøster øst på Bømlo. Hyttebrannen var lenge utenfor kontroll og spredte seg til terrenget rundt

Over 30 mål ble svidd av i brannen og rundt 30 personer måtte evakuere. Men storbrannen kunne fått enda større konsekvenser.

Atle Agasøster har vokst opp i området og satt i bilen på vei hjem fra et familieselskap da han oppdaget røyken og bråsnudde. Han bor på Rubbestadneset, ca. 10 minutter unna brannåstedet.

SVIDD: Over 30 mål ble svidd av under brannen på Bømlo søndag. Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Aldri saget så fort

I samråd med brannmannskapene på stedet, bestemte han seg for å lage en branngate for å lede brannen i riktig retning.

Han fikk svogeren til å hente en motorsag – og satte i gang med trefellingen uten å nøle.

– Jeg er en handlingens mann og stuper i det uansett hva det er. Jeg har aldri saget så fort i hele mitt liv, og sto der til jeg ikke klarte mer, forteller Agasøster til NRK.

Å lage en branngate betyr å sage ned vegetasjonen på en slik måte at flammene ikke får passere fra tretopp til tretopp. Ryddingen gjør at faren for spredning minsker.

FELTE OVER 20 TRÆR: Atle Agasøster var effektiv med motorsagen i terrenget og tror selv han felte rundt 25 trær for å hindre spredning. Foto: Marte Rommetveit / NRK

La på sprang

Agasøster har tatt flere brannkurs og har tidligere jobbet hos brannvesenet med tilsyn og feiing. Da flammene etter hvert kom faretruende nær, vurderte han å kaste motorsagen fra seg.

– Plutselig kom flammene over haugen, og da var det bare å springe. Det manglet kun fem meter til jeg klarte å komme gjennom vegetasjonen til sjø, forteller Agasøster, som tror han fikk felt mellom 20 og 30 trær før han måtte evakuere.

Mens trefellingen pågikk, fikk resten av familien berget ut bunadssølv og andre verdigjenstander fra huset som ligger i kort avstand fra hytta der brannen oppsto.



Det var stor røykutvikling på stedet, og Agasøster fikk i seg en del røyk. Han ble derfor tatt med til sykehuset der han fikk oksygentilførsel i rundt fem timer.

– Jeg er fortsatt litt uggen, men det hjalp på med oksygen. Denne røyken er ikke like giftig som den inne i hus, sier den beskjedne helten, som ikke ønsker å bli avbildet.

SLUKKET FRA SJØ: Brannvesenet fikk hjelp av båt som kunne bruke vannkanon for å stoppe brannen i terrenget. Foto: 03030-tipser

– Innsatsen var uunnværlig

Innsatsleder i Bømlo brann og redning, Frode Sagvaag, hyller innsatsen som ble lagt ned av Agasøster og andre frivillige.

– Det de lokale gjorde med branngaten og innsatsen fra båten med vannkanon, var helt uunnværlig for oss, sier Sagvaag.

Han legger til at de fikk god bistand fra Stord brannvesen som kom med tankbil og mannskapsbil.

Innsatslederen har vært på åstedet mandag og konstaterer at brannen ble stoppet cirka 100 meter fra et bolighus den var i ferd med å spre seg til.

STORBRANN: Rundt 30 personer ble evakuert under brannen på Bømlo søndag.

Krevende slukkingsarbeid

Slukkingsarbeidet var svært krevende for brannmannskapene på grunn av den kraftige nordavinden. Vindretningen hjalp først med å lede flammene mot sjøen, men da vinden snudde mistet brannfolkene oversikt.

I tillegg til seks brannbiler fikk også brannvesenet bistand fra en lokal slepebåt med vannkanon som spylte fra sjøsiden.

Totalt cirka 30 personer ble evakuert, blant dem flere eldre fastboende. Disse fikk komme hjem igjen litt senere på kvelden da brannvesenet etter hvert fikk kontroll på flammene.

Selv mener Agasøster det var brannmannskapene og de andre frivillige som la ned den største innsatsen da dramatikken utspant seg søndag kveld.

– Det var de som var heltene i mine øyne. De fikk hentet ut gamle folk og fikk kjørt dem til kaien. De gjorde en sinnssyk innsats, avslutter bømlingen.