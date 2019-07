Store styrker med politi og brannvesen rykket kl 17.10 ut til hyttebrann i Agasøstervegen på Bømlo. Brannen startet i en hytte og spredte seg til området rundt.

Rundt 30 personer er evakuert til en kai på østsiden av øya. Fem personer har fått i seg røyk, en av dem er sendt til legevakt. Kl. 20 skal det fortsatt under hytten, men brannvesenet skal ha kontroll på dette.

– Det blir opprettet straffesak og etterforskningen vil forsøke å kartlegge hva som er årsaken til at brannen oppstod, noe som er vanlig prosedyre, sier Victoria Hillveg, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Kalte ut helikoptre og sivilforsvaret

Det gikk over to timer før brannvesenet fikk kontroll på brannen. Seks brannbiler jobber på stedet. I tillegg ble sivilforsvaret og to brannhelikoptere kalt ut.

– Det er svært ugunstige forhold for brannvesenet. Vinden har snudd og dette har bidratt til at brannen har spredd seg i området, sier Christer Gilberg, operasjonsleder i 110 sentralen Sør-Vest.

Det er også lite tilgang på vann i området. Slepebåten "Toranes" og en tankbil fra Stord bistår slukningsarbeidet.

Gassbeholder ved hytten har sinket arbeidet

Brannvesenet ba først nødetatene om å holde en sikkerhetsavstand på 100 meter på grunn av en gassbeholder med butan som befinner seg i boden på hytten.

– Vi tror at denne gassbeholderen har brent ut, men vi har ikke fått dette bekreftet. Innringere fra området har fortalt om et smell, noe som kan tyde på at den er brent ut, sier Christer Gilberg i 110 sentralen Sør-Vest.

Politiet er i kontakt med hytteeier og det skal ikke ha vært noen personer i hytten.

– Siden vi ikke kunne komme nær hytten for å drive slukningsarbeid på grunn av gassbeholderen, kan detten ha bidratt til at brannen har fått utvikle seg, sier Gilberg.

Saken oppdateres.