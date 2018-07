Her smeller steinblokken ned på E16 og rett i bilen til Bjørn: – Jeg hadde vanvittig flaks

– Jeg rakk ikke reagere. Plutselig falt det en stor stein ned fra oven. Slik det ser ut på videoen fra dashbordkameraet delte steinen seg før den traff siden på bilen. Det er helt utrolig at bilen fortsatt er kjørbar.

Bjørn Roland (50) fra Notodden er fortsatt skjelven etter at en steinblokk tirsdag dundret i bakken få meter fra bilen hans.

Roland var på vei fra Bergen hjem til Notodden tirsdag ettermiddag. Klokken var 16.00 da han kjørte forbi Dale i Vaksdal.

– Veldig skummelt

Like før krysset inn mot Stamnes i 80-sonen falt en stein ned fra fjellet på venstreside av veibanen. I det den treffer europaveien, deler steinen seg i flere biter og smeller inn i varebilen til Roland.

– Det var veldig skummelt. Det skjedde i høy hastighet og det kunne blitt skikkelig ille hvis steinen hadde truffet et annet sted på bilen. Eller hvis noen hadde kommet kjørende i motsatt kjørebane, sier Roland.

Videoen viser at steinblokken faller ned i et område langs veien med rassikring. Strekningen ble tidligere i år kåret til Norges verste vei i en NRK-avstemming.

BULK: Slik ser varebilen til Bjørn Roland ut etter steinblokken traff bilen på E16 tirsdag ettermiddag. Foto: Bjørn Roland

Roland forteller at bilen fikk et lite kast i seg i det steinblokken traff bilen. Skadene begynner helt fremme ved sidespeilet på venstre side av bilen. Til tross for en større bulk like over bakhjulet og langs venstre side, var bilen fortsatt kjørbar.

– Jeg kjørte av ved krysset like etterpå og en bil som hadde ligget bak meg fulgte etter. Han hadde ikke blitt truffet av noe. Jeg fant fort ut at tanklokket ikke var mulig å åpne og at jeg ikke kom meg hjem på den dieselen jeg hadde. Heldigvis kom Viking og fikset det, slik at jeg kom meg hjem i dag.

Takknemlig

Han har akkurat kommet tilbake til Notodden og er opptatt med å ringe til forsikringsselskapet. Dagen etter er Roland først og fremst takknemlig for at det ikke gikk verre.

– Det kom biler kjørende mot meg like etter at steinen smalt i bakken. Hadde de kommet kjørende litt senere, kunne det gått ille, sier Roland.

50-åringen forteller at flere bilister stoppet for å rydde veien etter hendelsen.

For notoddingen var det første gang han kjørte den rasutsatte strekningen mellom Bergen og Voss.

– Det frister ikke å kjøre strekningen igjen. Jeg ble nervøs av hele hendelsen. Akkurat da det skjedde satt jeg i mine egne tanker, men jeg hadde jo lagt merke til de hundre rasskiltene langs veien. Jeg tenkte på det hele veien hjem, sier Roland.