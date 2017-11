Heilt stengd på Haukelifjell

På E134 Haukelifjell er det no heilt stengd mellom Austmannalitunnelen og Svandalsflonatunnelen, etter at eit vogntog har køyrd seg fast. Traileren står på tvers i vegen, og bilbergar er på veg. – Det utanlandske vogntoget har sommardekk på. Det er uakseptabelt i Noreg no på vinterstid. Viss det er glatt på staden og det er fleire vogntog som no står i kø, kan dette også få følgefeil, seier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen.