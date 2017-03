Full frifinnelse for Scandic i Hotel Norge-striden

Scandic-kjeden vant kontrakten om å få drifte Hotell Norge fra 1. september i fjor. Opprinnelig var planen at flertallet av hotellets ansatte skulle få beholde jobbene sine, men slik ble det ikke.

70 gikk til søksmål

Det gamle bergenshotellet har vært i drift siden 1885, men er nå stengt for restaureringen, og vil ikke åpnes igjen før tidligst september 2018.

Dette gjorde at Scandic-kjeden i april 2016 sa opp alle de 200 ansatte.

70 av dem gikk til søksmål mot både Scandic og Rezidor, som drev Hotel Norge før. Alle saksøkerne er medlem hos Fellesforbundet, som igjen er underlagt LO. De ansatte saksøkte Scandic Hotels AS for blant annet virksomhetsoverdragelse og gyldigheten av oppsigelsene.

Dommen kom tirsdag, og der taper de ansatte.

«Det fremstår imidlertid svært lite naturlig å la reglene komme til anvendelse i et tilfelle som i vår sak hvor virksomheten nedlegges og hvor det er klart på oppsigelsestidspunktet at det ikke vil bli drevet slik virksomhet på et tidsrom på 19 og kanskje opptil 24 måneder» skriver Bergen tingrett i dommen.

– Fikk negativ medieomtale

Bergen tingrett viser også til at Scandic har fått negativ omtale i media, og at dette har vært et tema i saken.

Retten konkluderer med at det ikke finnes spor som støtter at de saksøkte forsøkte å omgå reglene for virksomhetsoverdragelse, og konsekvensene disse normalt har for arbeidsforholdene.

Les også: Går til sak for å berge jobbene til de hotellansatte

Administrerende direktør på Scandic Hotels Norge, Svein Arild Steen-Mevold, sier rettsprosessen har vært vanskelig.

– Det har også vært tøft for dem som var ansatte, og det har vi stor respekt for. Samtidig var det vondt å se det bildet som ble tegnet av oss i mediene, nå er vi glad for at retten har tatt stilling til disse, og vi fikk medhold, sier Steen-Mevold, til NRK.

– Vi fikk ikke tilgang på hotellet

Steen-Mevold sier han ble veldig glad for å høre om frifinnelsen.

– Vi ikke fikk tilgang på hotellet før to år etter opprinnelig tenkt. Dommen er tydelig på at vi ikke er til å klandre for situasjonen, sier Steen-Mevold.

Scandic blir gitt en erstatning på 530 000 kroner for dekning av sakskostnader.

– Vi er veldig skuffet

Djevat Hisenaj, leder av Hordaland Hotell og Restaurantarbeiderforening, sier de enda ikke har avgjort om de skal anke dommen.

– Vi er kjempeskuffet på vegne av de ansatte. Vi vet at det var splittelse i domstolen, og ikke en enstemmig dom, sier Hisenaj til NRK tirsdag morgen.

Han mener dommen kan få negative konsekvenser fremover.

– Denne avgjørelsen kan ramme andre bedrifter og andre arbeidstakere i næringen. Vi må sette oss ned nå og vurdere hvorfor det ble som det ble, sier han.

NRK kommer tilbake med mer.