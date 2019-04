Forsvarskomitéen krever ekstern granskning av «Helge Ingstad»-bergingen

Det enstemmige vedtaket i Forsvars- og utenrikskomitéen på Stortinget ble gjort i 13-tiden onsdag. Forslaget ble reist av Ap-representantene Anniken Huitfeldt, Marianne Marthinsen og Leif Audun Sande, samt Kolberg selv.

Krever svar om sikringer som røk

– Vi trenger å vite om det ble gjort riktige vurderinger i bergingsprosessen, hvordan ting var organisert og ikke minst hva det vil koste til slutt. Nå snakkes det om 600-700 millioner kroner, sier Kolberg.

Komiteen ønsker spesielt svar på vurderingene i forkant av det første bergingsarbeidet etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS» og ikke minst hva som skjedde da sikringene av fregatten røk natt til 13. november og fregatten sank enda dypere i sjøen.

KREVER SVAR: Martin Kolberg og tre andre Ap-representanter fremmet forslaget om ekstern og uavhengig granskning. I dag ble forslaget enstemmig vedtatt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ingen er uenige i at det var nødvendig å ta opp båten. Men dette er en dramatisk og stor ulykke, og det er viktig for Stortinget å få svar på dette for å få et korrekt bilde av hva som har skjedd, sier Kolberg.

– Denne uavhengige granskningen skal konkludere i en offentlig tilgjengelig rapport som offentliggjøres senest seks måneder etter at bergingsarbeidet avsluttes, og det blir det jo nå.

– Trygg på at det vil skje

Den enstemmige innstillingen blir nå sendt videre til Stortinget for endelig vedtak, noe som ifølge Kolberg normalt skal være en formalitet.

– Når regjeringen får en slik direkte beskjed fra Stortinget, må den realisere dette. Så jeg føler meg veldig trygg på at det skjer, sier Ap-politikeren fra Buskerud.

Fra før granskes selve ulykken av både Havarikommisjonen og politiet.

Fregatten sank torsdag 8. desember etter en kollisjon med et tankskip. For seks uker siden ble vraket hevet, og tidligere i dag ble fartøyet sjøsatt på nytt.

Se Forsvarets egen video av sjøsettingen: