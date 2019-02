Forsvaret varsler mulig søksmål

Forsvaret varsler mulig søksmål mot Navantia-verftet i Spania, som bygde fregatten KNM «Helge Ingstad», skriver BT. Havarikommisjonen sa i sin rapport at det var sikkerhetsfeil på fregatten som gjorde at enorme vannmasser trengte inn i vanntette seksjoner på skipet. Navantia svarer at det ikke er grunnlag for eventuelle krav.