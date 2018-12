Torsdag 19. november la Havarikommisjonen frem den foreløpige rapporten etter fregattulykken i Øygarden, Hordaland.

Kommisjonen vil at Forsvaret ber om svar fra det spanske verftet som har laget fregattene. Årsaken er sikkerhetskritiske funn på fregatten «Helge Ingstad».

Feilen går ut at fregattens tre vanntette seksjoner ble fylt med vesentlig mer vann enn flengens omfang skulle tilsi.

Havarikommisjonen tror at de fire andre fregattene, som også er bygget av Navantia, har samme feil.

Ledelsen ved Navantia vil ikke la seg intervjue av NRK om saken i dag. De viser til tidligere uttalelser om at de mener fregattene oppfyller alle tekniske krav.

Kilder, som kjenner til hvordan skipet ble bygget, sier til NRK at de vanntette skottene ved fregattene skal ha blitt testet grundig på forhånd.

Ifølge kildene skal de ha blitt fylt med vann for å teste hvor godt de kunne stå imot potensielle skader.

SAMMENSATT: Under pressekonferansen torsdag 29. november ble det klart at Statens havarikommisjon mener ulykken kan forklares med en rekke sammensatte faktorer og omstendigheter. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Dette kan vi

Overfor NRK bekrefter Forsvaret at det har blitt gjennomført testing av fregattene, og at de skal ha bedt Navantia om å designe fregattene etter tekniske krav gitt av dem.

Videre at feilene ikke skal ha blitt oppdaget da de ble sendt til Norge.

Lokalavisen i Ferrol, La voz de Galicia, har også snakket med folk som skal ha blitt leid inn for å gjøre disse testene.

Innbyggere i Ferrol sier til NRK at de har full tiltro til verftet som har holdt til i den spanske atlanterhavsbyen siden 1750.

Ifølge ordfører Jose Suarez er skipsverftet den viktigste økonomiske kraften i byen.

– Nesten alt skjer i sammenheng med Navantia. Selskapet har stor prestisje internasjonalt, og vi kan ikke la en slik ulykke gå ut over det, sier Suarez til NRK.

– Som ordtaket sier: «Vi vet hvordan vi skal bygge båter. Så dette kan vi», sier ordføreren.

TILTRO: Ordfører i Ferrol, Jose Suarez, sier skipsverftet er den viktigste økonomiske kraften i byen. Foto: Ketil Kern

Flere sentrale spørsmål gjenstår

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa til NRK fredag at det er for tidlig å snakke om et mulig erstatningsansvar fra det spanske skipsverftet.

Flere undersøkelser gjenstår før den endelige rapporten foreligger, som ifølge lovverket må fullbyrdes innen ett år.

I tillegg til undersøkelsene, gjenstår en rekke sentrale spørsmål. Blant annet hvor omfattende testene har vært, hva besetningen navigerte etter før ulykken inntraff, og hvilke vurderinger som ble gjort.

«Helge Ingstad» ligger fremdeles i Øygarden. Etter et par dagers pause, jobbet dykkere i helgen med å forberede hevingen.