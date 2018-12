Flere hundre ansatte i Posten står i fare for å miste jobben neste år

Ansatte ved flere postterminaler fikk beskjeden onsdag morgen. Posten Norge vurderer å fremskynde planene om å flytte all ruteklargjøring av post til Lørenskog utenfor Oslo.

Om dette gjennomføres betyr det at jobbene til flere hundre ansatte rundt om i landet kan stå i fare. Ifølge Posten Norge kan 300 årsverk knyttet til ruteklargjøring bli rammet.

Ved terminalen i Kanalveien i Bergen er det totalt rundt 120 årsverk. Om lag 85 av disse jobber med ruteklargjøring av brevpost i dag.

– De ansatte fikk beskjeden i dag. Den endelige beslutning er ikke tatt, men det ligger ganske sterke føringer her, sier distriktstillitsvalgt i Helge Mathisen i LO-forbundet Postkom.

Beskjed rett før jul

Hvis planene blir gjennomført, betyr det ifølge Mathisen at dette er den endelige slutten på brevproduksjon i Bergen.

– Folk ble overrasket over at dette kan skje så fort. Det er snakk om at dette skal gjennomføres i løpet av 2019, sier han.

– Hvordan var det å få denne beskjeden rett før jul?

– Vi har egentlig en avtale om at slike beskjeder ikke skal komme rett før jul. Desember er liksom fredet. Så er jo ikke dette vedtatt enda, men det tyder på at det haster veldig for Posten, sier han.

JOBBER I FARE: Terminalen i Bergen består av rundt 120 årsverk. Om lag 85 av disse jobber med budklargjøring. Foto: Vilde Midtbø Ulsten / NRK

Brevvolumet stuper

Posten Norge bekrefter overfor NRK at det haster å se på tiltak for å effektivisere driften. Brevvolumet har falt kraftig de siste 20 årene. I 2018 har fallet eskalert.

– Vi må se på tiltak som gir økonomisk effekt allerede i 2019. Da er effektiviseringen av ruteklargjøring ett av de tiltakene vi ser på, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Han understreker at ledelsen ikke har tatt noen beslutning enda, men at sentraliseringsplanene har vært planlagt lenge. Det nye nå er at det er snakk om å fremskynde tiltakene.

For noen år siden ble brevsortering flyttet til tre terminaler, på Lørenskog, i Bodø og i Tromsø. Arbeidsplassene som nå kan bli flyttet til Lørenskog, er de som driver med ruteklargjøring.

– Det betyr i praksis at det er den siste klargjøringen før budet får post. Vi har ruteklargjøring flere steder i landet, men nå som brevvolumet faller så mye, blir det også mer kapasitet på terminalen på Lørenskog til å gjøre denne jobben, sier Eckhoff.

Tillitsvalgt Helge Mathisen sier de ansatte har forståelse for at det er en vanskelig økonomisk situasjon.

– Nedgangen kommer tyngre og hurtigere enn hva som var forventet. Men vi hadde forventet at vi skulle beholde disse jobbene i noen år til, sier han.

KAN MISTE JOBBEN: Postterminalen i Kanalveien i Bergen består av rundt 120 årsverk. Om lag 85 av disse jobber med ruteklargjøring av brevpost. Foto: Christian Lura

Effekt av digitalisering

Det er foreløpig uklart når den endelige beslutningen blir tatt.

– Det er en del av prosessen, men målet er å få effekt allerede i 2019, sier Eckhoff.

Det er heller ikke avklart om alle ansatte mister jobben, eller om de kan flyttes til andre jobber i konsernet.

– Posten har fått mange færre ansatte de siste 20 årene, uten at det har skapt veldig mye støy. Det er fordi vi har hatt en god dialog med de ansattes organisasjoner. Det er ikke en ønsket utvikling fra Posten, men det er hele digitaliseringen i samfunnet som har ført til situasjonen vi er i dag, sier Eckhoff.