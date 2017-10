Fire reddet fra fjellhylle i Eidfjord

Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 19:30 i kveld.

– En mann ble slått bevisstløs av en steinblokk. Det skal ha gått et ras i området, sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NRK.

Var på jobb

Det var fire arbeidere som jobbet på linjenettet i området som var der da ulykken inntraff.

– Den ene ble truffet av en steinblokk og falt seks til åtte meter ned på en fjellhylle, sa Dahl-Michelsen.

HER SKJEDDE ULYKKEN: Statnett har linjer i området. Hallingmast har fått oppdraget med å forsterke nettet.

Det var fire ansatte i det lille anleggsfirmaet Hallingmast som var ute på oppdrag for Statnett. Prosjektleder Knut Magne Rukke forteller hva som skjedde:

– De ble fløyet inn med helikopter i dag tidlig. Da var været fint. På tilbaketuren fløy helikopteret først ut med utstyr. Da kom tåken sigende.

Rukke forteller at arbeidsfolkene gjorde en avtale med helikopteret om å flytte seg nærmere et utspring for å se om det var lettere å hente dem der.

– Det viste seg at det heller ikke gikk. Da bestemte de seg for å gå ned en sti de hadde fått beskrevet, sier Rukke.

På veien ned har arbeidsfolkene trolig utløst et lite ras, i alle fall en stein. Rukke vet ikke nøyaktig hva som så skjedde.

Men av kollegene ble slått bevisstløs av denne steinen.

Vanskelige forhold

– De hadde med seg satellittelefon og fikk raskt gitt beskjed om at de trengte hjelp, sier Rukke.

En stor redningsoperasjon ble satt i gang.

Et Sea King-helikopter fra redningstjenesten kom til stedet.

– Mannen skal nå være våken og klar. Det er en stor redningsoperasjon i området, fortalte Dahl-Michelsen til NRK da.

Det var mørkt i området og vanskelige forhold for redningsmannskapene.

Men politiet hadde godt håp om å få de fire ned.

Alle fire nede

– Hvis det ikke går med helikopter, har vi også en alpin redningsgruppe i området, sa Dahl-Michelsen.

Til slutt var det et privat Super Puma-helikopter som klarte å hente de fire ned, like etter klokken 21. Luftambulansen overtok den skadde mannen og fraktet ham til sykehus.

– Vi tror han er utenfor livsfare, sier Dahl-Michelsen.

De tre andre arbeiderne kom uskadet fra ulykken.

– Basert på det vi vet, må vi kunne si at de har hatt flaks, sier Rukke.