Fire døde etter branntragedien i Bergen: – Helt utrolig forferdelig

Han er bror til den 41 år gamle kvinnen og onkel til hennes tre døtre som alle ble kritisk skadd i den tragiske husbrannen i Skranevegen i Ytrebygda tidlig lørdag morgen.

Nå er alle døde. Sent lørdag kveld døde den ni år gamle datteren. Natt til tirsdag døde også mor (41) og den 14 år gamle datteren.

Tirsdag ettermiddag døde også den tredje datteren (7).

– Det er helt utrolig forferdelig. Å miste så mange på én gang..., sier Huro stille til NRK i et intervju som ble gjort like før det ble kjent at også den sju år gamle jenten var død.

I DYP SORG: Dijwar Huro er bror og onkel til de omkomne. Han satte seg i bilen og kjørte til Bergen så snart han fikk høre om brannen. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Satte meg i bilen og kjørte til Bergen

Huro bor i Skien og ble varslet på telefon lørdag formiddag om brannen hos søsteren og familien hennes.

– Jeg hadde akkurat kommet på jobb da jeg fikk beskjed. Da sa de ikke til meg hvor alvorlig det var. Jeg satte meg i bilen og kjørte til Bergen. Klokken var rundt midnatt da jeg kom fram. Da hadde jeg fortsatt et håp om at det hadde gått bra med dem, men sånn var det dessverre ikke, sier Huro.

NRK møtte ham tirsdag ettermiddag i kantinen på Haukeland universitetssykehus i Bergen, hvor familie og venner har hatt tilhold siden lørdag.

Planen var da å bli værende på sykehuset helt til situasjonen for den siste jenten var avklart.

– Vi klarer ikke sove, jeg har vel bare sovet en eller maks to timer sammenhengende siden dette skjedde. Men vi er her og støtter hverandre så godt vi kan, sa Huro.

Like etter kom beskjeden om at også det fjerde amiliemedlemmene hadde mistet livet.

SOV I TREDJE ETASJE: Moren og hennes tre døtre sov i tredje etasje i dette huset i Skranevegen i Ytrebygda. Mannen hennes og deres eldste sønn var i etasjen under. De prøvde å redde de fire familiemedlemmene, men måtte gi tapt. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Prøvde å redde familien

Søsterens mann og deres eldste sønn (18) kom fra brannen uten alvorlige skader. De oppholdt seg i husets andre etasje da det begynte å brenne, mens de fire andre var i etasjen over.

De to skal ha blitt forhindret av en gipsplate da de prøvde å komme seg opp i huset for å redde resten av familien. Mennene skal etterpå ha prøvd å ta seg inn gjennom vinduene i husets tredje etasje, men uten å lykkes.

Familiens yngste sønn (15) skal ikke ha vært i huset da brannen brøt ut.

– De hadde så mange drømmer

Ibrahim Mustafa har vært en nær venn av familien siden de kom til Norge og fungerer nå som deres talsmann.

– Familien flyktet fra borgerkrigen i Syria og var først to år i Tyrkia. Så dro faren til Norge og resten av familien kom etter i 2017. De var utrolig glade for at de fikk komme hit og starte et nytt liv. De hadde så mange drømmer, sier Mustafa.

NÆR VENN: Ibrahim Mustafa har kjent familien siden de kom til Norge og fungerer nå som deres talsmann. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Han forteller at far og de to sønnene er svært takknemlige for den massive støtten de har opplevd etter branntragedien. Spesielt nevnes skolene og det kurdiske miljøet.

– Heldigvis har familien er sterkt nettverk. Vi er én stor familie. Vi skal støtte dem slik at de får en god fremtid. De er i hjertene våre og vi føler med dem. Jeg håper ingen andre må oppleve noe slikt. Dette er helt utrolig tragisk, sier Mustafa.

Bror og onkel Dijwar Huro er også glad for all omtanken.

– Stor takk til alle som bryr seg. Det hjelper mye, sier han.

Avsluttet på branntomten

Husbrannen er den mest alvorlige i Norge siden 2015 og politiet i Bergen får bistand av Kripos i etterforskningen.

Arbeidene på brannstedet ble avsluttet tirsdag. I en pressemelding tirsdag ettermiddag gjentar politiet at de har godt håp om å finne brannårsaken.

De døde vil alle bli rutinemessig obdusert. Politiet håper også få gjennomført avhør at de nærmeste pårørende snart.

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs er oppnevnt som bistandsadvokat for familien.

Åpner skole og moske tirsdag kveld

Den sju år gamle jenten og hennes ni år gamle søster var elever ved Aurdalslia skole. Skolen melder at den i kveld vil være åpen mellom kl. 18 og 20 for elever og foresatte som ønsker å samles og trenger noen å prate med.

– Dette var en trist nyhet å få. Vi har håpet i det lengste og vet at hun har kjempet til det siste, sier konstituert rektor Terje Tviberg.

Den eldste av barna, den 14 år gamle datteren, var elev på Ytrebygda skole. Der ble det tirsdag flagget på halv stang.

Også Bergen moske i Jekteviken vil ha åpent tirsdag kveld på grunn av branntragedien.