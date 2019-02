Siste: Klokka 17 er ferja «Bastø II» framleis ikkje komen til kai. Taubåten BB Server ankom havaristen i Bjørnafjorden rundt klokka 16.30. Over hundre personar har vore om bord ferja sidan ho la frå kai klokka 13.30.

Klokka 13.30 la ferja «Bastø II» frå kai på Halhjem på europavegsambandet Halhjem-Sandvikvåg i Hordaland.

Om lag eit kvarter seinare mista ferja motorkraft og stansa midtfjords.

– Båten stansa om lag ti-femten minutt etter at me hadde lege frå kai. Det er ganske fortvilande, seier Bente Alfarnes Johansen, ein av dei over hundre passasjerane om bord.

SLEPEFERD: Her slepes ferja midtfjords i Bjørnafjorden. Foto: Erik Rustad / Erik Rustad

Må slepa alle passasjerane i land

Ifølge redningsleiar Cecilie Øversveen ved HRS Sør-Noreg er det 102 personar om bord. Kystvaktskipet «Bergen» låg tilfeldigvis i Bjørnafjorden og er sendt i beredskap like ved.

– Ferja har fått ein motorstans og mannskapet har forsøkt å utbetra feilen. Situasjonen er under kontroll, og det er no avgjort å bestilla slepebåt, seier Øversveen til NRK like over klokka 14.

Administrerande direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord opplyser at det er ein kjølar i ein av motorane som har gått.

– Det betyr at båten no skal opp til Halhjem for å få sett i land passasjerar og bilar. Me er avhengig av slepebåt, men me har blitt førespegla at den ikkje er langt unna, seier Torkildsen til NRK like over klokka 15.

SLEPT: Etter over tre trimar i driv på Bjørnafjorden eri over hundre personar på «Bastø II» framleis i ferd med å bli slept tilbake til Halhjem. Foto: Bente Alfarnes Johansen

– Tilbyr gratis mat og drikke

To mindre slepebåtar starta slepet rundt 15.10. I tillegg ventar ferja på ein større slepebåt, taubåten BB Server.

Klokka 15.25 fekk passasjerane beskjed om at den truleg ikkje er framme før 16.30.

– Så dette kan ta tid, seier ein oppgitt passasjer til NRK.

Klokka 16.45 er BB Server framme ved ferja. Tre kvarter seinare er ferja framleis til sjøs.

– Dei seier vil ta endå ein time, men no tilbyr dei gratis mat og drikke, opplyser Johansen til NRK.

Kanselleringar utover dagen

Johansen og mannen er på veg heim til Stord etter ei helg i Bergen. Ho har barnebarn på Os, og reiser mykje med ferja.

– Det er litt fortvilande med desse nye aktørane og verkeleg ikkje godt nok, seier Johansen.

Motorstansen fører til kanselleringar utover dagen, stadfestar direktør Torkildsen.

– Me veit ikkje kor lang tid det vil ta å eventuelt skaffa deler.

Vegtrafikksentralen opplyser at reserveferja MF «Marsteinen» er sett inn på sambandet. Den held ikkje like høg fart, og det blir dermed kanselleringar.

Så langt er desse avgangane kansellerte:

Frå Halhjem kl. 16.50, 17.40 og 21.00.

– Det er vanskeleg å seia korleis avgangane utover dagen blir påverka. Selskapet skal få ferja inn til land og byrja feilsøking, så får me sjå, seier trafikkoperatør Marianne Hove.

I BEREDSKAP: Kystvakta ligg i beredskap med skipet KV «Bergen». Foto: Bente Alfarnes Johansen

Blytung start for ny ferjeaktør

Ved nyttår overtok Torghatten Nord ansvaret for ferjedrifta på E39-sambandet Halhjem-Sandvikvåg.

Sidan den gang har problema stått i kø.

Fordi ferjene Torghatten skal bruka på sambandet er blitt forsinka frå verftet, har selskapet leigd inn fire ferjer: MF «Bastø II» og MF «Bastø III» frå systerselskapet Bastø Fosen, og MF «Fanafjord» og MF «Bergensfjord» frå Fjord 1.

Denne gongen er det «Bastø II»som har vanskar.

– Dette er ein teknisk feil som diverre kan oppstå. Diverre kjem det på toppen av at me har hatt ein del kanselleringar allereie.

Torghatten Nord har tidlegare uttalt at ferjene var venta levert i midten av januar.

No er håpet å ha dei på plass i løpet av februar.

– Dette er veldig frustrerande. Det var openbert ikkje sånn me hadde ønske å starta opp.