Så langt er 13 fergeavganger på europaveisambandet Halhjem-Sandvikvåg mellom Os og Stord kansellerte etter at MF «Bastø III» onsdag ble satt ut av spill.

Det skjedde kun et par dager etter at selskapet Torghatten Nord ved nyttår overtok driften av sambandet.

Fordi fergene Torghatten skal bruke på sambandet er blitt forsinkede fra rederiet, har selskapet leid inn fire ferger. Men problemene har fortsatt å tårne seg opp.

Onsdag oppdaget selskapet at reservefergen «Bastø III» hadde en defekt ventil på en motor. Det viste seg vanskeligere enn antatt å få tak i reservedelen.

– Vi fant ut i går at vi ikke får tak i den i Norge. Derfor må vi få den flydd inn fra Amsterdam, fortalte driftssjef i Torghatten Nord, Reidar Fredriksen, til NRK torsdag morgen.

– Vi jobber på spreng. Vi har gjennom natten vært i kontakt med dem som skal skaffe denne delen, og prøver nå å få den på første fly til Bergen, sa Fredriksen i 07-tiden.

Fant delen på Bømlo

Litt over klokken 09 har Torghatten Nord fått kontrabeskjed, opplyser administrerende direktør Torkild Torkildsen til NRK. En bedrift på Bømlo hadde delen de trengte.

– For ti minutter siden fikk vi en bekreftelse på at de har delen på Rubbestadneset. Så da skal det gå kjapt å få det ordnet. Vi må bare få forsikret oss om at det kun var ventilen det var noe galt med, og få montert den nye, så skal fergen være tilbake i drift, sier Torkildsen.

Brøt kontrakten?

Torghatten Nord har leid inn fra MF «Bastø II» og MF «Bastø III» fra søsterselskapet Bastø Fosen, og MF «Fanafjord» og MF «Bergensfjord» fra Fjord 1.

– Fergene er i god teknisk stand. Dette er en liten bagatell, et uhell som kan skje, sier driftssjef Fredriksen om ventilen på «Bastø III».

De fem nye fergene Torghatten Nord har bestilt er ventet levert midt i januar, sier driftssjefen.

Enn så lenge, med de innleide fergene, oppfylles ikke miljøkravene i kontrakten, noe Vegvesenet har sagt at selskapet kan måtte betale for.

– Veldig synd

E39 er hovedveien på vestlandskysten og Halhjem-Sandvikvåg brukes av mange pendlere til og fra Bergen. Torghatten understreker at tre ferger går som planlagt, men beklager konsekvensene for dem som ikke får tatt avgangene de vanligvis bruker.

– Vi er nye på sambandet, fergen er ny på sambandet («Bastø»-fergene har tidligere trafikkert Horten-Moss, journ.anm.), vi har hatt litt utfordringer værmessig, og det er en del nye folk som tjenestegjør på sambandet, forklarer Fredriksen.

– Det var veldig synd at noe slikt skulle skje allerede på dag tre, men vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. I det store og det hele synes vi det har gått bra. Det har vært noen utfordringer, men vi tar det på strak arm for at publikum ikke skal bli rammet, sier driftssjefen.

Administrerende direktør Torkild Torkildsen sier de har et godt samarbeid både med Fjord 1 og søsterselskapet Bastø Fosen. Han vil ikke kommentere hva de har betalt for å leie fergene, eller om de vil kreve avslag fra Bastø Fosen for feilen på «Bastø III».

– Det får vi se på. Nå har vi fått tak i de delene vi trenger, og fokuserer på å få fergen tilbake i drift.