Endrar rutinar etter Djabrail-saka

Fleire sjukehus endrar no rutinane sine, etter at seks år gamle Djabrail døydde som følge av feilmedisinering på Haukeland universitetssjukehus. Legen forveksla to sprøyter, og guten fekk feil stoff sprøyta inn i hjernen. Oslo universitetssykehus opplyser til BT at den farlege cellegifta ikkje lenger vert gitt via sprøyte. Også Haukeland har lagt om sine rutinar, og bruker no pose og sprøyte i staden for to sprøyter.