Tarmbakterien campylobacter er påvist i et høydebasseng på Øvre Kleppe på Askøy. Tirsdag ble det kjent at det er samme bakterie som er påvist hos alle pasientene som har blitt testet på Haukeland universitetssjukehus etter sykdomsutbruddet på Askøy.

Bakterien gir symptomer som oppkast, diaré og magesmerter.

Kommunen leter nå febrilsk etter årsaken til smitten.

Før de vet årsaken vil ikke kokevarselet opphevet. Onsdag er det en uke siden innbyggerne på Askøy måtte begynne å koke vannet.

– Vi har forsterket fokus på høydebassenget. Vi har negative prøver fra andre deler av systemet, sier varaordfører Bård Espelid.

De kan ikke konkludere om smitten oppstod i bassenget eller om det er tilført med vannet som går inn i bassenget, sier Espelid.

– Men vi ser en liten økning i konsentrasjonen av E. coli i høydebassenget, så et eller annet er der, sier han.

Les også: Tannlegesenteret har eget vannrenseanlegg – stoler ikke på drikkevannet i kommunen

HAUKELAND: På Haukeland universitetssjukehus slo de tirsdag fast at pasientene som er innlagt er smittet av bakterier fra samme kilde. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

DNA-tester

Nå undersøker personer fra kommunen om avføringen i drikkevannet kommer fra dyr eller mennesker.

– Det gjøres prøver hvor vi forsøker å konkludere om bakteriene stammer fra mennesker eller dyr. Så vidt jeg forstår er det mulig å finne ut av dette gjennom DNA-analyser, sier varaordføreren.

Dersom det blir påvist at bakteriene stammer fra mennesker, er det høyst sannsynlig at smitten har kommet gjennom kloakksystemet.

Prøvene bearbeides, men det er uklart når resultatet er klart.

– Dersom det er fastslått at tarmbakteriene stammer fra mennesker, vil neste trinn bli å lete etter lekkasjer i kloakksystemet, sier Espelid.

117 positive prøver

Samtidig, på Haukeland universitetssjukehus, blir det jobbet med prøver fra syke personer på Askøy.

Totalt 117 askøyværinger har fått påvist tarmbakterien campylobacter, viser de siste tallene fra mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

– Det kommer flere prøver inn i løpet av dagen, sier seksjonsoverlege Øyvind Kommedal til NRK.

Les også: Heidi må rømme sitt eget hjem for å dusje og spise middag. Tør ikke sende barna på skolen

VANNPRØVE: Kommunen tester vannet for forskjellige bakterier. Nå skal bakteriene også DNA-testes. Foto: Jon Bolstad / NRK

Sykdomsutbruddet avtar

Sykdomsutbruddet på Askøy virker å være på retrett, ettersom ingen nye personer er innlagt på sykehus det siste døgnet.

Forurenset drikkevann og sykdomsutbrudd på Askøy

Det er tidligere kjent at sykdommen har en inkubasjonstid på rundt en uke, noe som har vært forklaringen på at mange har blitt syke etter at kokevarselet ble sendt.

Også færre oppsøker legevakten, forteller Espelid.

– Det indikerer at vi er på en avtakende trend, sier han.

Fortsatt ligger åtte personer på Haukeland universitetssjukehus. Alle de innlagte er voksne.