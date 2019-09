Byggebransjegründer flytter produksjonen hjem til Norge

Hos K. Lerøy Metallindustri i Lonevåg på Osterøy i Hordaland går maskinene for fullt. De er i gang med å lage deler til Ivar Ole Wiks oppfinnelse: Et løftesystem for byggebransjen.

– Det er en enklere og raskere måte å få materiell inn på en byggeplass på. Enkelt forklart kan du heise inntil 1,2 tonn, legge det på båndet og rulle det inn gjennom vinduet. Det fungerer nesten som et bagasjebånd, forklarer gründeren.

GRÜNDER: Fire år etter at den første liftrolleren ble produsert i Polen, har Ivar Ole Wik bestemt seg for å flytte produksjonen til Osterøy. Foto: METTE ANTHUN / NRK

– Prisen blir den samme

Den daglige lederen i Liftroller AS fikk inntil nylig satt maskinene sine sammen på en fabrikk i Polen.

Men da Wik ble klar over at det var mulig å få jobben gjort i Norge til omtrent samme pris, bestemte han seg for å flytte hjem.

Tal fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at seks prosent av norske foretak flyttet arbeidsplasser til utlandet i årene fra 2014 til 2016. Bare to prosent, 56 bedrifter, returnerte hele eller deler av driften tilbake til Norge i samme periode.

Wik forteller at det er mange ting som har innvirkning på produksjonsprisen.

– Vi går blant annet fra å produsere manuelt til å bruke flere roboter, forklarer han.

Dermed blir det ikke nødvendigvis den helt store økningen i arbeidsplasser. Wik synes uansett det er viktig å produsere «hjemme» for å kunne være tettere på prosessen.

Valget falt på Osterøy, en industrikommune med lange tradisjoner. Fremover er det K. Lerøy Metallindustri som vil stå for produksjonen.

– Robotisering og automatisering er helt essensielt for at vi skal klare å holde prisene nede. Samtidig trenger vi dyktige fagfolk til å betjene og programmere robotene, sier daglig leder Kjell Lerøy.

SATSER I INDUSTRIKOMMUNE: – Vi har dyktige medarbeidere og holder oss oppdatert på ny teknologi. Her på Osterøy er vi er løsningsorienterte, sier Kjell Lerøy, daglig leder i K. Lerøy Metallindustri. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Kan komme ti nye arbeidsplasser

Wiks produkt blir solgt i Norge, Sverige og Danmark. Etter å ha deltatt på en internasjonal messe har Wik fått forespørsler fra 36 land.

– Vi tar sikte på å produsere inntil 400 løftesystemer neste år, og vi håper å vokse videre, sier Wik.

For å kunne produsere nok, må Lerøy nå bygge en ny fabrikk.

De leter etter en passende tomt på Osterøy. Går det etter planen, kan det komme ti nye arbeidsplasser ved fabrikken i 2020.

Fikk ideen etter tunge løft

Ideen til løftesystemet fikk Wik da han selv var bygningsarbeider.

– Jeg har båret min del av gipsplater. Måtene man frakter materialer på i byggebransjen er veldig tungvinte og tidkrevende. Det er også ofte improviserte løsninger som ikke er så sikre. Det har vi gjort noe med, sier Wik.

Gründeren ser nå frem til å satse i Norge.

– Jeg husker da jeg sa opp som prosjektleder og hoppet ut i gründertilværelsen. Det har jeg aldri angret på. Det blir garantert et eventyr.