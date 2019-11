Bergen fyller 950 år: Tidligere ordfører mener festen blir for tam

Til neste år er det 950 år siden Olav Kyrre grunnla Bjørgvin. Det skal feires, men hvordan feiringen skal skje, skaper splid blant bergenspolitikerne.

Byrådet i Bergen vil spre feiringen utover året og la feiringen skje i bydelene. Historiske vandringer og feiring i nærmiljøene til eldresentre og barnehager er trukket frem som eksempler.

Tidligere ordfører i Bergen og nå nyvalgt bystyrerepresentant, Herman Friele (H), vil ha folkefest og fyrverkeri i bykjernen.

– Planene mangler det som gjør at vi får begeistringen frem. Bergensere er lette å begeistre, men da trenger vi påfyll. Dette er en dag hvor vi kan samle byens borgere med tog og sydvest på hodet og avslutte med fyrverkeri, sier Friele.

– FOR TAMT: Byrådsrepresentant for Høyre og tidligere ordfører i Bergen, Herman Friele, mener byrådets forslag til feiring er for tamt. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Mangler prikken over i-en

Friele er ikke den eneste som er skeptisk til byrådets forslag. Også FNB-leder i Bergen, Trym Aafløy, har gått hardt ut i BA og kritisert planene.

Kommunen har satt av drøyt åtte millioner til feiringen. Friele mener det bør være mulig å få til en flottere markering enn dette.

Men hvis ikke byrådet stiller med penger til en folkefest i sentrum, ønsker han å sette i gang en kronerulling ved hjelp av innbyggerne.

– Det skulle ikke være nødvendig at innbyggerne skal være med på kronerulling. Men hvis byrådet og ordfører ser det slik at de ikke vil komme med mer penger, syns jeg enkelte av oss kan komme med vårt bidrag, sier han.

Byråd i Bergen for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt (MDG), mener arrangementet bør være mer enn en stor fest.

– En fest er festlig, men det å ha mange aktiviteter gjennom hele året, legger bedre til rette for å møtes på tvers av byen. Det trenger ikke være fyrverkeri for at man skal få en meningsfull opplevelse, sier Nødtvedt.

VIL SPRE FEIRINGEN: Byråd i Bergen for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt (MDG), vil spre feiringen utover i bydelene og fordele den utover året. Hun vil ikke at midlene skal gå til én stor fest. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Vil spare kruttet til 1000-års jubileum

Kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, mener en folkefest i sentrum kan virke ekskluderende.

– Vi skal huske på at dette er et 950-års jubileum, ikke et 1000-års jubileum. Det er litt halvveis. Vi har Norges beste 17. mai, vi har Festspill og andre anledninger hvor man kan markere, sier han.

I en kommentar i BT skriver han at byens 950-årsjubileum «også bør handle om hvordan byen skal overleve de neste hundreårene».

Friele holder fast ved sitt.

– For å være litt egoist vet jeg med meg selv at jeg ikke får lov til å feire 1000-års jubileet. Jeg taler for bergenserne som er her til neste år. Det byråden sier er glimrende, men det er ikke godt nok.