Ber om at drapstiltalte foreldre slipper straff etter at gutt (2) døde

– Jeg synes det er vanskelig. Det er en utrolig trist sak, men vi mener likevel det er riktig å be retten om straffeutmålingsfrafall, sier aktor Benedikte Høgseth.

Fredag var siste dag i rettssaken, der en 27 år gammel mor og en 28 år gammel far står tiltalt for uaktsomt drap på sønnen. Ifølge tiltalen døde gutten av forgiftning etter å ha fått i seg farens Lar-medisin, buprenorfin.

Straffeutmålingsfrafall betyr at de slipper fengsel, selv om foreldrene blir dømt. Det er mulig etter en paragraf i straffeloven, i saker er det kan føre til en «urimelig tilleggsbelastning for lovbryteren».

Aktor la vekt på at hun ikke ønsket at foreldrene skulle få en noen følbar reaksjon på en eventuell dom.

– Jeg skjønner at dette har vært helt forferdelig for foreldrene. Dette vil prege dem resten av livet, sa Høgseth.

Begge foreldrene har nektet straffskyld.

INGEN STRAFF: Aktor Benedikte Høgseth ønsker ikke at foreldrene skal få en fengselsstraff. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Saken har tatt lang tid

Ifølge tiltalen har foreldrene vært uaktsomme og oppbevart Lar-medisinen uforsvarlig. Statsadvokaten mener foreldrene burde tatt toåringen til lege kvelden før da sønnen ble observert med et brett med tabletter.

Høgseth la vekt på at uaktsomheten ikke er grov, men den er likevel er til stede.

GUTT (2) DØDE: En eller flere av pillene fra denne buprenorfin-pakken, som faren (27) fikk utskrevet som medisinsk erstatning for heroin, mener politiet og statsadvokaten i Hordaland at sønnen (2) fikk i seg og døde. Foto: Politiet

Sakens alder er også et poeng i saken. Toåringen ble funnet død mandag 12. oktober 2015. I sitt sluttinnlegg la aktor vekt på at det er lang tid.

– Det har nå gått to år og fire måneder siden dødsfallet. Det er lang tid. Både generelt sett, og særlig for foreldrene som har hatt en tiltale hengende over seg.

Høgseth presiserte at det likevel ikke er noen grunn til å kritisere etterforskningen, som hun mener har vært grundig. Men saken ble liggende i syv måneder hos påtalemyndigheten. Det mener Høgseth taler for en ekstra mild dom.

Alt om saken: Toåring død av forgiftning i Bergen

– Burde aldri eksistert

Morens forsvarer, Arild Dyngeland, mener det er en helt riktig konklusjon fra aktor at hans klient skal slippe straff, men mener hun har gjort det hun skal for å bli frifunnet.

– Jeg føler meg nesten krenket som far. Vi gjør alle det beste vi kan for våre barn. Denne saken skulle aldri eksistert.

– GJORT MER: Morens forsvarer, Arild Dyngeland, sier at den 27 år gamle kvinnen i ettertid ikke har vanskeligheter med å innrømme at hun skulle gjort mer den kvelden da sønnen inntok farens Lar-tabletter. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Har aktor ført beviser som er sterke nok for at det inntaket gutten tok, og som forårsaket hans død, skjedde under omstendigheter som moren kunne forhindret? Nei, mener jeg, sa Dyngeland i sitt sluttinnlegg.

Begge foreldrene har tidligere forklart at sønnen virket normal frem til han ble lagt i 21-tiden, og at han heller ikke viste tegn til forgiftning da et bilde ble tatt av ham og halvsøsteren like før klokken 22.

Dyngeland påpekte i sitt sluttinnlegg at hverken moren eller faren hadde tilstrekkelig kunnskap om effekten av buprenorfin.