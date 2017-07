SISTE: Klokken 08.45 opplyser Haukeland universitetssykehus at arbeideren er kritisk skadet.

– En person som tilhører et firma som jobber for oss har vært i et arbeidsuhell, bekrefter medievakt Kjetil Bakken i Bane NOR.

Ulykken skjedde klokken 05.30 i morges, to kilometer vest for Hallingskeid.

Arbeideren kom i kontakt med kjøreledningen som gir strøm til toget på Hallingskeid i Ulvik kommune på Bergensbanen. Ledningen har en spenning på 16.000 volt, ifølge Bane NOR.

Trolig alvorlig skade

– Jeg kjenner ikke til skadeomfanget, men regner med at det er en alvorlig skade, sier Bakken.

Også politiet tror det dreier seg om en alvorlig ulykke.

– Jeg vil anta at det er snakk om en alvorlig skade, men vi avventer tilbakemelding fra Haukeland sykehus, sier operasjonsleder Jan Tore Heggholmen i Vest politidistrikt.

Bane NOR forteller at det bygges et snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid, og at ulykken trolig har skjedd i forbindelse med dette.

Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om ulykken.

– Det vil bli en etterforskning og oppfølging fra politiet og Arbeidstilsynet, samt internt i Bane NOR. Hva som eksakt har skjedd, kan vi ikke svare på nå. Det må disse undersøkelsene som nå skal gjøres gi svar på, sier Bakken.

– Er det ofte at det skjer ulykker med kjøreledninger på jernbanen?

– Nei, det er ikke ofte, og vi har et veldig strengt regelverk rundt dette med arbeid i og i nærheten av høyspentinnstallasjoner. Det er både et nasjonalt og internt regelverk som skal sikre at folk ikke forulykkes når de jobber i nærheten av høyspent.

Lensmann Ivar Sindre Hellene på Voss sier at de har satt en mann på saken og starter innledende etterforskning.

Trafikken på Bergensbanen skal ikke være berørt av hendelsen.