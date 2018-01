– Dette skaper frykt, sier Lene Printzlau Våmartveit, styreleder i Norsk fosterhjemsforening.

Norsk fosterhjemsforening har fått meldinger fra bekymrede fosterforeldre og fosterbarn som er redde for at de skal bli hentet av sine biologiske foreldre.

En koordinert Facebook-aksjon oppfordret nemlig biologiske foreldre til å hente fosterbarn ut av barnevernets omsorg. Under aksjonsposten har personer tilsynelatende begynt å planlegge og samarbeide om aksjoner.

Det blir opplyst hvor barna bor, det blir bedt om støtte og det blir bedt om hjelp til å filme det hele.

AKSJON: Slik ser aksjonen ut på Facebook, i et forum for foreldre som kjemper mot barnevernet. Foto: NRK

Levert inn anmeldelse

– Vi har sendt melding til alle medlemmene der vi informerer at vi tenker aksjonen ikke er reell. Men om noen er bekymret må de kontakte sin lokale barnevernstjeneste, sier Våmartveit.

Foreningen har vært i kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og direktoratet har anmeldt personen som har startet aksjonen.

Vest politidistrikt bekrefter at en kvinne er anmeldt for trusler og oppfordring til straffbar handling. De har oppsøkt kvinnen og følger opp saken videre.

Aksjonerte i Trøndelag

Aksjonen var tidfestet til klokken 18.00 den 25. januar. NRK kjenner ikke til om det ble aksjonert som oppfordret.

Fredag har ikke Norsk fosterhjemsforening fått melding om hendelser torsdag kveld.

Men Trøndelag politidistrikt bekrefter at de ble kalt ut til et barnevernsoppdrag i 15.40-tiden, uten at det er bekreftet om det henger sammen med aksjonen.

NRK har snakket med kvinnen som står bak aksjonen. Hun avviser at det hun gjør er ulovlig. Hun ser på seg selv som en forsvarer for de svake i samfunnet og retter kraftige, udokumenterte beskyldninger mot Bufdir og barnevernet/staten.

Bortføring er alvorlig overgrep

Terje Bjøranger er politiadvokat i Kripos og jobber med barnebortførelse. Han sier det er et alvorlig overgrep å bortføre et barn som er under barnevernets omsorg.

– Det rammes av straffelovens paragraf 261, som har en strafferamme på inntil seks års fengsel. De biologiske foreldrene har ikke lov å hente barna sine.

Han legger til at dette gjelder barn som i utgangspunktet har en vanskelig situasjon og som barnevernstjenesten har myndighet og ansvar for å ta vare på.

Forstår at det er vanskelig

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald, sier at de ser alvorlig på saken.

GÅTT TIL ANMELDELSE: Mari Trommald, er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Bufdir har anmeldt personen som startet aksjonen. Foto: NRK

– Barn som bor i beredskapshjem eller andre typer fosterhjem er i en veldig sårbar situasjon. Når vi ser at folk oppfordrer til å gå inn og frarøve disse barna sikkerheten og tryggheten, så ser vi veldig alvorlig på dette, sier Trommald.

Men hun legger til at hun forstår at det må være krevende når det blir satt spørsmålstegn ved egne foreldreferdigheter. Hun sier videre at i Norge er det egne rettslige prosesser hvor man kan få prøve saken sin i flere ledd.

– Det er den typen muligheter man må bruke, ikke gå inn og frarøve barna den tryggheten og omsorgen de har i et fosterhjem eller lignende, sier Trommald.

NRK presiserer: Kripos opplyste først til NRK at strafferammen for å bortføre et barn som er under barnevernets omsorg, er seks måneder i fengsel. Den riktige strafferammen er seks år, og det er nå rettet i saken.