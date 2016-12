Ambulanser tvunget til å bruke sirener og blålys i bompengeaksjonen

– Vi hadde heldigvis ingen som trengte akutt hjelp i perioden aksjonen pågikk, sier Guttorm Brattebø, sjef for akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland universitetssykehus.

Han forteller at de lange køene bompengeaksjonen i Bergen førte til i morgentimene, gjorde at ambulansene som henter pasienter for å kjøre dem til viktige timer på sykehuset, brukte blålys og sirener for å komme seg frem i de lange køene. Det er ikke vanlig, men ambulansene gjør det i tilfeller med så lang kø at pasientene står i fare for å ikke rekke timene. I dag ble det mange slike tilfeller.

Brattebø mener at det bare er flaks at aksjonen ikke fikk større konsekvenser.

Guttorm Brattebø, sjef for akuttmedisinsk seksjon på Haukeland. Foto: Siri Løken / NRK

– Her har man vært heldig med at det ikke har skjedd noe dramatisk. Jeg går ut fra at de som står bak aksjonen har tenkt gjennom konsekvensene dette kan få for brann- og helsevesen. Det er jo litt betenkelig, sier Brattebø.

– Tenk hvis et barn hadde falt i sjøen og trengte akutt helsehjelp, for eksempel. Da ville reduserte fremkommelighet som den vi så i dag, fått dramatiske konsekvenser, fortsetter han.

– God dialog med politiet

Torgils Rogne, fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund i Hordaland og en av de ansvarlige bak aksjonen, mener de har sitt på det rene. Han sier de på forhånd hadde god dialog med politiet.

– Senest tirsdag kveld pratet vi med politiet og la fram kjøreruter og vårt opplegg. De fikk tre kontaktpersoner i aksjonen, og straks det eventuelt ble en fare for sikkerheten skulle vi sette i gang umiddelbar evakuering, sier Rogne.

Han forteller at de følte seg trygge på at det skulle gå bra.

– Alle som deltok hadde fått klinkende klar ordre om at de skulle kjøre ut av veien dersom de hørte sirener, sier Rogne.

Yrkessjåførene får delvis støtte fra næringsrådet

Marit Warncke, leder i Bergen Næringsråd, skjønner yrkessjåførenes frustrasjon over bompengesatsene. Men hun synes ikke at det å ramme andre bilister så sterkt som de gjør er den riktige aksjonsformen.

Marit Warncke, leder i Bergen Næringsråd. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi har full forståelse for lastebilsjåførene og all annen nyttetrafikks frustrasjon og vi støtter saken deres, sier hun.

Heller ikke brannvesenet hadde utrykninger som krevde å komme raskt frem under aksjonen.

– Heldigvis gikk det bra. Men det er klart at denne typen køer kan konsekvenser for oss, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.

– Hadde det skjedd noe som gjorde at et utrykningskjøretøy måtte fort frem, ville det vært et problem, sier han.

Politiet bøtelegger ikke

Operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt sier at aksjonen ikke har ført til ulykker eller problemer for politiet.

– De utrykningene vi hadde, ble ikke hindret av køene. Det har vært et par trafikkuhell i morges, men de kan ikke knyttes til aksjonen, sier Geitle.

Han viser til vegtrafikklovens paragraf tre, og sier at det at det er forbudt å ikke vise hensyn til andre trafikanter. Operasjonslederen vil ikke si om han mener dagens aksjon er ulovlig.

– Det er vanskelig for oss å vurdere om dette er et ulovlig, fordi det er snakk om mange situasjoner. Vi har valgt å ikke bøtelegge enkeltpersoner, og det var under aksjonen vanskelig å vite hvem som egentlig startet køene, sier Geitle.

Ingen har så langt anmeldt aksjonistene for saktekjøringen.