– Jeg har lyst på en utfordring, samtidig som jeg vil inspirere andre til å ta bærekraftige valg i livene sine, sier Driveklepp.

Bare 15 år gammel ble hun plukket ut som en av ti amatørsyere som skal kjempe om seieren i Symesterskapet på NRK1 i høst.

Programmet har premiere på sin fjerde sesong 27. august.

I år er det gjenbruk som er tema, hvor deltakerne skal konkurrere i å skape nye trendy plagg av gamle klær og gjenbrukstekstiler.

Sydde ballkjole av Ikea-poser

Det passet perfekt for Driveklepp, som allerede i niendeklasse vakte oppsikt landet over da hun stilte på skoleballet i en hjemmesydd kjole laget av Ikea-poser.

– Jeg hadde null erfaring med søm og turte ikke bruke mye penger på stoff i tilfelle jeg ikke fikk det til. Derfor gikk jeg på jakt etter et materiale som kunne gjenbrukes. Det er både billig og bra for miljøet.

Tenåringen fra Harestua i Oppland har blitt 16 år etter innspilling.

Men som 15 år gammel deltaker kan hun bli den yngste norske realityvinneren noensinne.

– Hvordan var reaksjonene på ballet?

– Mange visste ikke helt hva de skulle si, de ble så overrasket. Men skal man først gjøre noe spesielt, er det like greit å ta den helt ut. Folk liker at man tør å gå utenfor normalen.

Hennes foreløpig siste kreasjon er en glinsende ballkjole laget av gamle potetgullposer.

– Noe av det artigste med det er å måtte tenke litt alternativt. Det er gøy å måtte finne løsningene selv, at de ikke ligger der rett opp i dagen, sier hun.

SESONG 4: Jenny Skavlan, programleder Christine Hope (midten) og meddommer Andreas Feet i midten, foran årets deltakere; Maria Hayek, Maria Kvaløy Kirste, Svanhild Kaasa, Kristin Vaag, Morten Wanvik, Barbro Johnsen, Aiwei Su, Rebekka Slettebø, Amalie Driveklepp og Karina Daniela Sørbø. Foto: Eivind Senneset / NRK

Jenny Skavlan inn som dommer

Fra før er det kjent at skuespiller og redesigner Jenny Skavlan i år blir fast dommer i Symesterskapet sammen med veteran Andreas Feet.

– Jeg gleder meg aller mest til å være med på å utforme konseptet, lage oppgaver og inspirere unge. Det jeg ikke gleder meg så mye til, er å kritisere det deltagerne har laget, sa hun til NRK tidligere i år.

For selv om gjengen har det kjekt, er det alvor også. En deltaker må forlate konkurransen hver uke, til det står én vinner igjen.

I årets sesong er det nesten femti års aldersforskjell på yngste og eldste deltaker. En deltaker syr cosplay-kostymer, en annen begynte å sy sine egne treningsklær etter en tilfeldig tur innom en stoffbutikk.

Felles for dem alle er skaperglede, sømkunnskap og et vanvittig pågangsmot.

Her er årets deltakere:

AMALIE DRIVEKLEPP (16), skoleelev fra Harestua

@amaliedriveklepp

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

Symesterskapets yngste deltaker noensinne, men allerede et kjent navn. Stilte med kjole sydd av Ikea-poser på skoleballet i niende klasse, et stunt for fikk oppmerksomhet landet over. Til årets skoleball har hun brukt chipsposer som materiale i den selvsydde kjolen.

Amalie er en kreativ syer som er vant med å klekke ut sine egne ideer og helst ikke syr etter mønster. Hun har også drevet med turn i mange år.

AIWEI SU (31), sivilingeniør fra Oslo/Beijing

@suaiwei

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

På jobben konstruerer den sindige sivilingeniøren flytende installasjoner. På fritiden syr cosplayeren svært avanserte filmkostymer. Nå jobber han med kostymet til en kjent Marvel-karakter, Captain America.

Interessen for å sy kom i ungdomsårene da han skulle på Star Wars-premiere, trengte et kostyme og bestemte seg for å lage det selv. Han har liten erfaring med tradisjonell sying, men desto mer erfaring med vanskelige stoff som spandex, cordura, foam og neopren. Han lager selv mønsteret til alt han syr.

SVANHILD KAASA (65), pensjonist fra Oslo/Trøndelag

@sysvanhild

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

Turbopensjonisten lærte å sy som barn og sydde mye i ungdommen. Hun har et godt blikk for design, og syr både klær av nye stoff og syr om gamle plagg.

I mange år stod symaskinen i ro, mens barn og lederstilling tok det meste av tiden hennes, men i pensjonisttilværelsen har syinteressen fått en ny start.

REBEKKA SLETTEBØ (24), sosionom fra Jæren

@rebekkasletteboe

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

Trolig sesongens kjoleekspert. Da hun giftet seg, brukte hun ikke mindre enn tre egensydde brudekjoler i bryllupet. Interessen for å sy kom allerede som niåring, men tok helt av i tenårene da foreldrene nektet henne å kjøpe tangatruser. I stedet laget hun sine egne.

Rebekka ønsker å kunne bruke syingen i jobben som sosionom. I studietiden startet hun et prosjekt i Kambodsja der jenter lærte å sy klesplagg de kunne selge og på den måten skaffe seg inntekt.

MARIA HAYEK (36), elektroingeniør fra Asker/Jordan

@hayek.m83

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

Maria er en verdensborger som snakker fire språk flytende, har røtter fra Ukraina og Jordan og vokste opp i Egypt. I mange år jobbet hun offshore i oljebransjen, men hun var en av mange som mistet jobben under krisen i oljenæringen.

I 2014 arvet hun en symaskin som hun brukte til å sy gardiner. Det var starten på det som kan ende opp med å bli hennes nye levebrød. Maria ble bitt av sybasillen og satser nå på utdanning innen søm og netthandel med stoff.

KRISTIN VAAG (29), medierådgiver fra Oslo/Trondheim

@vaag.oslo

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

Har sydd nesten hver eneste dag siden hun fikk symaskin høsten 2017. Frem til da hadde jobben tatt veldig stor plass i livet hennes. Nå er syinteressen så stor at hun har sagt opp jobben for å bli med i Symesterskapet.

Kristin syr både med og uten mønster, i nye og brukte stoff. Hun har et godt blikk for design og lager også sine egne mønster.

MORTEN WANVIK (49), fotograf fra Bergen

@symaskinene

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

Mangeårig fotograf, kjent bl.a. fra Bergensavisen, som inntil for fire år siden aldri hadde noen interesse for sying. Men en lørdag ble han tvunget av konen til å bli med i en stoffbutikk. Mens han trakket rundt og kikket, ble han og sønnen nysgjerrige og lurte: «Tror du vi klarer å lage en slik genser?»

Stoff og mønster ble kjøpt inn, og slik ble gnisten tent. Nå har Morten full maskinpark og syr både kjoler til kona, sitt eget treningstøy og turutstyr i Gore-Tex med smarte detaljer.

BARBRO JOHNSEN (39), fysioterapeut/yogainstruktør fra Senja

@byvjoh

Klar for Symesterskapet sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet sesong 4.

Barbro har nok å fylle dagene med. Hun har fem barn i huset, er engasjert i bygdelaget og i den lokale ungdomsklubben, i tillegg til jobb. Likevel finner hun alltid tid til å sy hver dag. Hun lærte å sy av moren som liten og har drevet med hobbyen hele livet.

Den familiekjære og engasjerte damen har nå planer om å starte opp en egen luefabrikk hjemme på Senja.

KARINA DANIELA SØRBØ (30), regnskapsfører fra Nesodden/Oslo

@karinasyrdritfineting

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

Her er sesongens ferskeste syer. Karina har bare sydd i vel ett år, men til gjengjeld har hun sydd mye! I en travel hverdag med mann, barn og krevende jobb går det fort når det først skal sys. Mannen hennes kaller henne «sinnasyer» fordi det hyler i svingene når hun holder på.

Karina syr fordi hun vil ha kule klær som passer en mamma–figur. 30-åringen beskrives som et fyrverkeri av en dame som takler både stress og å være kreativ under press.

MARIA KVALØY KIRSTE (27), student fra Oslo/Trondheim

@mariakkirste

Klar for Symesterskapet, sesong 4. Du trenger javascript for å se video. Klar for Symesterskapet, sesong 4.

Enda en fersk syer. Maria kjøpte seg symaskin for tre-fire år siden. Nyttårsforsettet hennes for 2017 var å ikke kjøpe klær hele året, men å sy det ho trengte.

Maria prøver å være bevisst på forbruk. Når hun syr selv, ser hun hvor mye jobb det faktisk ligger i hvert plagg.