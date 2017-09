«En halv» Porsche stoppet av politiet i Bergen

Kjøretøyet var på vei til lakkering, men den forklaringen var ikke nok for politiet. Bilen ble avskiltet på stedet og føreren fratatt førerkortet.

– Dette er helt utrolig, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NRK.

Politiet nedringt

Det var tirsdag ettermiddag like før klokken ett meldingene begynte å komme inn til politikammeret i Bergen. Det var mange bilister som hadde sett kjøretøyet som manglet alle lyktene, alle dørene og begge støtfangerne på motorveien mot Åsane. Bilen ble til slutt stoppet av en patrulje ved Åsamyrane.

– Dette er et veldig sjeldent syn. Våre jurister har bestemt at førerkortet skal beslaglegges samtidig som det opprettes en sak mot føreren, sier Hellesund.

INGEN LYKTER: Politiet: – Det er ikke forsvarlig å kjøre slik. Foto: Politiet

– Helt uforsvarlig

Han er svært overrasket over at det i hele tatt går an å legge ut i trafikken på denne måten.

– En ting er at bilen mangler dørene. Føreren var sikret med sikkerhetsbelte. At alt av lykter, lys og støtfangere også mangler gjør jo selvsagt ikke saken bedre.

– Dessuten var det slengt masse løse deler inn i bilen. Politiets oppfatning er at dette ikke er forsvarlig.

Føreren av bilen, en Porsche Cayenne, skal ha vært en voksen mann. Han blir nå avhørt av politiet.