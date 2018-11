Yachten Dr. No ligger fortøyd langs kaien i Vågen i Bergen hvor de ankom torsdag morgen.

Innseilingen til Bergen ble mer dramatisk enn hva mannskapet kunne forestille seg. På vei inn Herdlafjorden mottok de nødmeldingen på sambandet.

– Vi var her, sier kaptein Doug Rea, mens han peker på sjøkartet.

NRK treffer han på yachten dagen etter ulykken. Da KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sula TS» kolliderte like etter klokken 04.00, befant Dr. No seg et stykke sørøst for ulykkesstedet.

– Da vi mottok mayday-signalet snudde vi rundt med en gang, og seilte tilbake, sier Rea.

Forsvaret brukte slepebåter for å hindre fregatten fra å skli fra land.

– Nervepirrende

Den sørafrikanske kapteinen forteller at de har reist rundt i verden med yachten i flere måneder. Nå var de på vei tilbake fra en tur til Nordkapp.

– Det var nervepirrende å oppleve at andre sjøfolk var i trøbbel. Det er naturligvis ikke en situasjon man vil oppleve, sier han.

Da de nærmet seg ulykkesstedet, ble de bedt om å holde seg på avstand og avvente instrukser.

– Vi var klar for å hjelpe til med evakueringen, sier Rea.

Etter en stund fikk de beskjed om at alt var under kontroll.

– Da fortsatte vi til Bergen. Redningsaksjonen var veldig godt koordinert. Marinen og redningsmannskapene var tydeligvis godt trent på dette, sier Rea.

– Måtte svinge unna tankbåten

NRK har snakket med flere fartøyer som var i området, som forteller at de ikke så fregatten på radaren. Det gjorde heller ikke Dr. No.

Et annet fartøy i området var lasteskipet «Vestbris». De seilte nordover i fjorden, og var tett på selve kollisjonen.

– Vi så ikke fregatten på radaren. Styrmannen vår oppdaget den bare som en stor skygge, forteller kaptein Lennart Svensson.

Han var ikke på broen da ulykken skjedde, men har fått det gjenfortalt av styrmannen. «Vestbris» holdt en fart på 10 knop nordover, og seilte parallelt med tankskipet «Sola TS».

SÅ IKKE FREGATTEN: Kaptein Lennart Svensson på «Vestbris» sier de først oppdaget fregatten da de så skyggen av den. Foto: Privat

Plutselig svingte tankskipet mot styrbord.

– Styrmannen har fortalt meg at han måtte gjøre en brå unnamanøver for å unngå kollisjon. Tankskipet var synlig for oss hele tiden, men fregatten var helt mørklagt, sier Svensson.

Seilte nordover

Et tredje skip som seilte i Hjeltefjorden denne morgenen var Silver Firda. Lasteskipet hadde kommet et stykke nord for ulykkesstedet, da nødmeldingen kom.

– De var ikke så langt unna, men ulykken skjedde bak dem. De ble oppkalt på sambandet, men var ikke involvert i redningsoperasjonen, sier daglig leder Knut Eltvik i Fjord shipping AS, som har driftsansvar for skipet.

Han har snakket med mannskapet som var om bord. De har bekreftet at fregatten ikke var synlig på AIS-systemet.

– Kunne mannskapet se fregatten på radaren?

– Det er vanskelig å svare på. Det kan dukke opp objekter på radaren, men med mindre den kommer i konflikt med ruten man seiler, er det ikke vanlig å identifisere objektet, sier han.

Statens havarikommisjon og politiet er godt i gang med etterforskning av kollisjonen. Fartøyene som var i nærheten av ulykken har blitt kontaktet av dem.