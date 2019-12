21 barn kasta ut av SFO

Så langt i år har 21 barn blitt kasta ut av SFO i Bergen grunna manglande betaling, skriv BA. I same periode i fjor blei elleve barn kasta ut. I går kveld blei byrådet einig med SV og Sp om budsjett for 2020. Der har SV fått gjennomslag for at ingen skal kastast ut av SFO.