1500 møtte opp for å se tomt museum

Universitetsmuseet i Bergen ble bygget i 1865. Det stengte dørene for oppussing i november 2013. 600 millioner kroner var prosjektet den gangen ventet å koste.

Både bygningen og utstillingene vil fremstå i ny prakt for publikum når museet åpner igjen for normal drift i juni neste år.

Da skal nypreparerte dyr og fugler, skjeletter og modeller, eldgamle bergarter samt aktuell forskning på plass i bygget.

Enorm respons

Derfor var det de nyrestaurerte lokalene publikum var invitert for å se lørdag. Responsen var enorm. 1500 tok turen innom i løpet av tre timer mellom 12 og 15. Her kunne de med egne øyne iaktta resultatet av den store oppussingen.

– Det kjennes godt og utfordrende på samme tid å ha kommet så langt med prosjektet, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

– Bergens befolkning har gitt uttrykk for at de har savnet museet. Bygningen ligger flott plassert i bybildet. Mange ønsket derfor å ta en kikk inn før nye utstillinger flytter inn.

SVÆRT FORNØYD: Henrik von Achen er museumsdirektør ved Universitetsmuseet i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Mor og datter

Mor Elena Bjånes og datteren Frida Smedsvik var to av dem som hadde funnet veien til den tomme museumsbygningen.

– Det er blitt veldig fint. Sist jeg var her var jeg på samme alder som datteren min. Den gangen var det mange ting som var litt skummelt for meg. Nå hadde vi lyst til å se lokalene slik de er blitt, sier Bjånes.

MOR OG DATTER: Elena Bjånes var selv på museet da hun var liten. I dag tok hun med seg datteren Frida. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Lang prosess

Da Universitetsmuseet stengte dørene for oppussing i november 2013, var museumsbygningen i så dårlig stand at det gikk ut over samlingene. De ble flyttet over i nye magasiner i forbindelse med arbeidet.

Samtidig har det tatt tid å få museet ferdig. Hard kamp om penger har gjort at det hele vanskelig.

I mai 2013 fikk Universitetsmuseet penger til første del av oppussingsprosjektet: Å gjøre om sørfløyen fra kontorer og magasiner til en aula og museumskafé.

I september 2015 kunne universitetsaulaen åpnes. Samme høst kom også startbevilgning til restaurering av selve museet. Nå tre år senere er arbeidet ferdig.

MÅTTE HEISES UT: Her blir et av dyrene i utstillingen heist ut i forbindelse med oppussingen. Foto: UiB

Ser fremover

Nå venter en ny tid for Universitetsmuseet i Bergen. Helt nye utstillinger skal inn. Samtidig ønsker man å ta vare på den vakre og fredete hvalsalen og de historiske utstillingene.

– De neste tolv månedene blir spennende. Nå har vi blant annet enda en etasje, kjelleren, som kan tas i bruk. Den skal fylles med aktiviteter for skoleelever, sier museumsdirektør Henrik von Achen.