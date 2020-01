– Politiet har tatt beslag i bil

Ifølge BT skal politiet ha tatt beslag i ein bil i samband med etterforskinga av dobbeltdrapet i Arna. Politiet sin teori er at dei drepne er blitt frakta til Osavatnet og dumpa nær funnstaden. Politiet har avvist å svara på om eit køyretøy er beslaglagd. Eit vitne fortalde onsdag NRK at han såg to ukjende bilar på ein avsideliggjande skogsveg kvelden før drapet.