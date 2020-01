Dobbeltdrapet: Vitne reagerte på to biler som kjørte på bortgjemt grusvei

Mandag gikk drapsalarmen i Bergen, da to lik ble funnet like etter klokken 12.00 i det populære turområdet ved Osavatnet i Arna bydel.

Politiets hovedteori er at drapene har blitt begått et annet sted i Bergen, og at likene ble fraktet opp og dumpet i turområdet ved Gullfjellet.

Et vitne som NRK har snakket med bor i området og har tipset politiet om den spesielle observasjonen klokken 18.45 søndag kveld. Likene ble funnet mandag etter klokken 12.00.

– Jeg reagerte veldig på det, for jeg har aldri sett biler på denne veien før, sier han til NRK.

Den lite trafikkerte grusveien er privat og brukes i utgangspunktet bare av grunneierne i området, og som turvei. Veien er mørklagt og går gjennom tett skog.

– To biler kjørte forbi på veien som går fra den gamle fangeleiren på Espeland og oppover til Gullfjellsvegen, forteller vitnet.

FUNNSTED: To personer ble funnet døde ved en elv i Arna mandag ettermiddag. Foto: Odd Arne Olderbakk/Sindre Skrede / NRK

– Kjørte sakte

De som skal opp for å gå tur i området ved Osavatnet, kjører heller Gullfjellsvegen (se kart).

Den private grusveien og hovedveien opp til Osavatnet møtes der som politiet først satte opp sperringer mandag ettermiddag.

Vitnet forteller til NRK at de to bilene skal ha kjørt sakte oppover grusveien. Begge skal ha vært eldre, norskregistrerte personbiler, ifølge mannen.

– Først kjørte en bil forbi, og tre minutter senere kjørte den andre forbi. Det ville vært rart om de to bilene ikke var sammen. Jeg syntes det var veldig rart at de kjørte her. Man må enten være lokalkjent for å vite om veien eller så må man kjøre feil.

Politiet: – Veldig interessant observasjon

Mannen valgte altså å tipse politiet om det han opplevde som uvanlig oppførsel.

Politiet har ikke kommentert når de tror drapene har skjedd, men har sagt til NRK at etterforskningen så langt har gitt en klar indikasjon på hvor lenge de døde lå i terrenget ved Osavatnet før de ble funnet.

Til NRK omtaler politiet tipset som «veldig interessant». Tirsdag kveld ville de ikke bekrefte om de har gjort beslag av kjøretøy i saken.

– Vi har tatt en rekke med beslag i saken, etter både tekniske og taktiske undersøkelser, men jeg kan ikke gå inn på hva beslag som er gjort i saken, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland.

Etterlyser fortsatt tips

På onsdagens pressekonferanse uttalte politiet at de fortsatt ønsker tips fra personer som har oppholdt seg i området fra lørdag 12. til mandag 14. januar. Så langt har politiet fått inn over 70 tips, i det som tegner seg til å bli en langvarig etterforskning.

Tre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap. To av dem ble onsdag fengslet i fire uker med full isolasjon og to ukers medieforbud.

Den ene, en mann i 50-årene, møtte ikke i fengslingsmøtet. Torsdag skal den tredje drapssiktede fremstilles for fengsling.