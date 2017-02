Nora Brockstedt og Alf Prøysen danser tango til ære for fotografen. Foto: Aage Storløkken / SCANPIX

«Tango for to» fyller 60 år Sangen som hastig ble skrevet over telefonen i løpet av et par dager på oppdrag for NRK i 1957, forble Norges eneste millionselgende hit helt frem til 1980-tallet.

– Jeg har aldri kunnet skrive slagere, for det er en helt egen teknikk, sa Alf Prøysen til radioprogramleder Totto Osvold i «Artistgalleriet»​ i 1969.

Beskjeden som alltid, virket det ikke som om tekstforfatteren la så stor vekt på at han og makker Bjarne Amdahl sto bak den største musikalske salgssuksessen landet hadde sett til da. En virkelig landeplage!

Sykdomsforfall

Historien begynner med premieren på underholdningsprogrammet «Marienlyst» i radio den 2. februar 1957. Det vil si, den starter et par dager tidligere.

Programmet skal nemlig ha en programpost kalt «Morgendagens melodi». Der hadde NRK bedt en rekke av datidens populærkomponister om «å være med og slå et slag eller to for norske slagere» som programleder Leif Rustad uttalte det.

Leif Rustad (t.v.) og Rolf Kirkvaag underholdt Norge i Store Studio på lørdagskvelden. (Her er de i et mye mindre studio) Foto: Jan Nordby / NRK

Men så kommer et sykdomsforfall.

Komponisten som skulle stå for bidraget i den første sendingen var forhindret. Rustad ringer Bjarne Amdahl med hastejobb for å fylle tomrommet. Da trenger Amdahl plutselig en tekstforfatter!

Han ringer først til Otto Nielsen. Men han må takke nei, fordi han sitter i programmets slager-jury, så han er inhabil. Dette fortalte Nielsen i en radiooverført «Alf Prøysen-aften» i 1972.

Dermed ringer Amdahl til Prøysen som naturligvis kan bli med.

Skrevet over telefonen

Nå er Amdahl og Prøysen plutselig første par ut i programserien, og har det travelt. Til å begynne med drodler de rundt å lage en vals. Dette fortalte de til programleder Kristin Johnson i portrettprogrammet «Musikken var av ... Bjarne Amdahl» i 1964 (se video):

Først vurderte de vals, men landet på tango før Alf Prøysen og Bjarne Amdahl – per telefon – skrev sangen i løpet av to dager. Du trenger javascript for å se video. Først vurderte de vals, men landet på tango før Alf Prøysen og Bjarne Amdahl – per telefon – skrev sangen i løpet av to dager.

Visste du at ... Ekspandér faktaboks Bjarne Amdahl tilfeldigvis endte opp med å skrive noe av teksten? En interessant detalj rundt arbeidsmetoden deres er at Amdahl ofte skrev såkalte «maskevers». Altså tulle-ord som «pam-pa-ram-tam-tei» til melodien slik at Prøysen skulle vite hvordan rytmen og takten gikk. Dette inkluderte Prøysen rett og slett i den ferdige teksten: «Taramtatam, taramtatei, Taramtatam, nei sjå på meg, je greide det som ingen ting!»

Hentet Nora Brockstedt fra Sverige

To dager og en rekke telefonsamtaler senere var sangen ferdig. Nå måtte de få noen til å fremføre den, og tenkte på Nora Brockstedt.

– Først sa Bjarne Amdahl: «vil du være med på en fleip?.» Men da jeg fikk se visen, så forsto jeg at det ikke bare var en fleip, fortalte Brockstedt senere i et radiointervju med Svein Erik Løken Larsen, og la til:

– Jeg synes det var artig og rart.

Brockstedt befant seg på jobb i Göteborg da hun ble spurt om å synge, og ble i all hast skysset til Oslo. Der rakk hun å fremføre sangen på generalprøven før det var direktesending lørdag kveld.

Prøysen beskrev det senere som at Brockstedt bar sangen på strake armer frem til seier:

– Det er noe hun har gjort ofte. Hun er veldig kresen når det gjelder tekster, og arbeider veldig hardt for å få det riktig. Så det var nok en fin start at vi fikk Nora på den, sa Prøysen i et portrettprogram om seg selv i 1969.

Alf Prøysen var fornøyd med at Nora Brockstedt fremførte Tango for to første gang i radio. Foto: Aage Storløkken / NTB scanpix

Visste du at... Ekspandér faktaboks Alf Prøysen hadde på seg beksømstøvler da han spilte inn «Tango for to» med Torhild Lindal? Sigmund Groven kunne fortelle dette i et radioprogram han lagde om norsk underholdningsmusikk i 1989. Han hadde nemlig spurt Prøysen en gang om når sangen kom ut. Prøysen kunne ikke huske året. – Men det må ha vøri om vinteren, for je hadde beksømstøvler på meg da jeg sang inn plata, sa Prøysen til Groven.

Platekrig

Mandagen etter at sangen ble kringkastet kimte telefonene i ett sett hos plateselskapet.

– Alle ville ha denne, men da måtte de fortelle at det ikke var laget noen plate ennå, fortalte Nora Brockstedt i intervjuet med Løken Larsen.

Sangens potensial hadde nå gått opp for de involverte og innspillingsplaner ble lagt.

Hamar papir- & musikkhandel annonserte senere i uka i lokalavisa at de tok imot forhåndsbestillinger, for om ca. åtte dager var platene ventet.

Litt lengre tid skulle det nok ta, men det resulterte i en liten krig plateselskapene imellom.

7000 plater solgte Lindal og Prøysens innspilling i løpet av de to første dagene. Foto: Audun Krstiansen / NRK

Lørdagen etter radiopremieren gikk nemlig Torhild Lindal sammen med Alf Prøysen og Ragnar Danielsens orkester i studio for plateselskapet Philips.

– Det er en ganske interessant innspilling, for der hører man nemlig Alf Prøysen som karakterkomiker, uttalte Dag Frøland i radioprogrammet Nostalgia i 2004, og la til at Prøysen der lager en veldig morsom parodi på en tangokavaler «oppi dalom».

Dagen etter skal lydbåndet ha ankommet København, tirsdag begynte platepressene, og i løpet av ti-tolv dager hadde «Tango for to» solgt 30.000 plater. Det ble den største grammofonsuksessen for ei Prøysen-vise.

Hamar Arbeiderblad skrev på denne tida at Prøysen grudde seg for baksmell på skatten.

Fredrikstad-jenta Torhild Lindal og Alf Prøysen spilte inn flere sanger sammen. Tango for to ble den mest populære.

Nora Brockstedts innspilling var etter hvert den mest etterspurte. Foto: Audun Kristiansen / NRK

Grunnen til at Prøysen og Brockstedt ikke spilte inn sangen sammen var fordi de var på forskjellige plateselskap.

Derfor gikk Brockstedt i studio for plateselskapet RCA med backing fra Egil Monn-Iversens orkester. Det skjedde over en uke etter Prøysen og Lindal. Det ble Brockstedts første Prøysen-utgivelse. De skulle det som kjent bli flere av etter hvert. Brockstedts tangoutgave er nok den mest brukte i dag.

Men innspillingene stoppet ikke der. Kari Diesen - som fremførte den i Edderkopp-revyen «Nytt på by'n» på denne tida - spilte den også inn. Og det dagen etter Brockstedt. Den versjonen lever ikke så godt i dag, men det gjør imidlertid B-siden på plata: «Hovedøen».

Dermed var det tre utgivelser ute på markedet samtidig, og det hadde ikke engang gått en måned siden premieren.

Kari Diesens er nok den minst brukte utgaven av de tre norske innspillingene. Foto: Audun Kristiansen / NRK

2 millioner solgte

Om det var Brockstedt eller Lindal/Prøysen som solgte mest, er usikkert. VG-lista og utdelingen av platetrofeer ble innført året etter.

Men VG skrev i mars 1957 at seieren gikk til Lindal fordi den plata hadde det største opplaget, selv om Brockstedt var mest etterspurt.

Uansett er dette den eneste norskskrevne slageren før a-ha som oppnådde millionsalg, skriver Rockipedia.

2 millioner skal den ha passert totalt. 200.000 antatt i Norge. De store inntektene av utenlandssalget gikk opphavsmennene visstnok glipp av.

Til og med notene var det to versjoner av. Prøysen danset med Brockstedt og Lindal på hver sin identiske forside. Kun ansiktene på damene var byttet ut. Notene solgte ut første opplaget på 5000 eksemplarer på tre uker. Utbetaling 1. mars 1957 var på 908 kroner og 45 øre til både komponist og forfatter. De delte nemlig alt 50/50. Foto: Faksimile fra bokverket Alf Prøysen: viser og dikt / Musikkforlagene.no

Visste du at Ekspandér faktaboks den svenske jazzsangerinnen Monica Zetterlund platedebuterte med «Tango for to»? I 1957 spilte hun inn fire melodier i København, hennes første jobb som grammofonartist. «Tango for to» var blant disse. Sangene kom ut på «syngende postkort» - postkort med innebygd plate. Det kom ut kort med tre forskjellige motiv med «Tango for to» på, med motiv fra Bergen, folkemuseet på Bygdøy og den lille havfrue. Biograf Klas Gustafson tror Zetterlund som alenemor trengte pengene, og ikke ville stå inne for musikken. Derfor gjemte hun seg bak pseudonymet Eva Norén. Zetterlund het egentlig Eva Monica Zetterlund, og blandet det med hennes mors pikenavn Norén. Zetterlund avslørte aldri at det var hun som gjemte seg bak navnet. Dette kom først for en dag i forbindelse med Gustafsons biografi i 2009.

Tango over grensene

Tangoen fikk ben å gå på. Den ble raskt populær i Sverige. Der ble den oversatt av Prøysens gode venn Ulf Peder Olrog.

Også svenskene fikk flere versjoner å velge imellom. Prøysen gikk i studio der sammen med Ulla-Bella Fridh, og gjentok sin sjarmør-rolle, men nå på svensk.

Nora Brockstedt spilte den også inn på svensk. Og på islandsk. «Nora Brockstedt með Hljómsveit Egil Monn-Iversens – Tangótöfrar» ble spilt på radio på sagaøya i mange år.

Store norske leksikon skriver at den også ble spilt inn i Japan.

I Danmark er Raquel Rastennis innspilling av Robert Arnolds oversettelse den mest kjente.

Gunnar på Mo heter Pär-Erik i Sverige og Arthur i Danmark. Her byr han (Joachim Calmeyer) opp vår dame (Nora Brockstedt) til tango med en snurt Klara (Elsa Lystad) som tilskuer. Foto: Fra programmet "Lørdagsfriing, busserull og blåklokker", 1967 / NRK

Noteheftet inneholdt amerikansk tekst. Foto: Faksimile fra bokverket Alf Prøysen: viser og dikt / Musikkforlagene.no

Tangoen kom seg også til Finland, Nederland og USA. Og det er i sistnevnte land at det store salget foregikk.

Der var det Ray Anthony og hans orkester som spilte den inn. Han hadde nemlig hørt Raquel Rastenni sin danske versjon under en tur til København.

I noteheftet sto den amerikanske tekstoversettelsen til Fay McKenzie, men plateutgaven - «Tango for two (mmm Shall we dance?)» - var instrumental. Den var B-side på en singel med Henry Mancinis «Peter Gunn», og gikk inn på Billboard Hot 100 den 5. januar 1959.

Flere av de internasjonale innspillingene var instrumentale. En fortjent fjær i hatten til Bjarne Amdahl. Hvor populær denne var blant amerikanerne er en episode som senere skjedde med Amdahl et bevis på.

Innspillinger med «Tango for to» i 1957/1958 Ekspandér faktaboks Norge: Torhild Lindal/Alf Prøysen med Ragnar Danielsens orkester, Philips. (Innspilt 9. februar 1957)

Nora Brockstedt med Egil Monn-Iversens orkester, RCA. (Innspilt 19. februar 1957)

Kari Diesen med Arild Andersens orkester, His Master's Voice. (Innspilt 20. februar 1957)

The Deep River Boys (Harry Douglas med Elveguttene), (amerikansk gruppe som sang på norsk), His Master's Voice. (Innspilt 19. august 1957) Sverige: Ulla-Bella/Alf Prøysen, Philips. (Innspilt 21. februar 1957)

Nora Brockstedt med Egil Monn-Iversens orkester, Cupol. 1957.

Tre trallande jäntor, Triola, 1957.

Eva Norén (pseudonym for Monica Zetterlund), Audiomaster Scandinavia (postkortplate), 1957. Danmark: Raquel Rastenni med Harry Felberts orkester, His Master Voice, 1957.

Birthe Wilke/Bent Weidich, Philips, 1957. Island: Nora Brockstedt, Íslenzkir tónar. (som «Tangótöfrar») 1957.

Erla Þorsteinsdóttir, Odeon. (som «Tvö ein í tangó») 1957. Finland (tittel: Tango kahdelle): Metro-tytöt, Decca, 1957.

Rita Elmgren, His Master's Voice, 1957. Nederland (tittel: Wij met z'n twee) Black & White, Philips, 1957. USA: Ray Anthony And His Orchestra (som Tango For Two (mmm Shall We Dance?), Capitol. (innspilt juli 1958) Kilder: Norske diskografier (av Tom Valle), Nasjonalbibliotekets Prøysen-bibliografi, Platearkivet i NRK, Hamar Arbeiderblad, VG.

Sønnen Magne Amdahl fortalte nemlig i et intervju med litteraturhistoriker Knut Imerslund i 2004 at hans far en gang kom i snakk med en amerikaner i baren på Hotell Norge i Bergen. Mannen var mannskap på en ubåt som lå til kai i byen. Da amerkianeren skjønte hvem han snakket med ble komponisten invitert ombord neste dag med rød løper, blåsing i fløyta og eksklusiv omvisning. «Tango for two» var favoritten ombord.

«Amdahl/Prøysen» er et begrep i norsk musikkhistorie. Foto: Scanpix / NTB scanpix

«Sønderknust en natt i Luxembourg»

Alf Prøysen ble fort lei tangoen. Den var ikke blant hans favoritter.

– Det er for jævlig at noe kan selge så grassalt, sa han senere.

Og han var ikke alene om det.

Radio Luxembourg hadde et program som het «Smash Hits». Der ble landeplager seremonielt knust av DJ-ene Barry Alldis og Don Moss på lytternes oppfordring hvis de gav en god begrunnelse på hvorfor. Hele sju ønsker - alle fra Mandal i Norge - ville ha «Tango for to» knust. De var lei av å høre melodien her hjemme, og ville garantere seg mot å høre den mer på Radio Lux. Ray Anthonys utgave hadde nemlig gått til topps der den 10. oktober 1958. Nøyaktig én måned senere ble den amerikanske instrumentalen knust på lufta.

Dette var jo egentlig en stor ære. Da hadde sangen nådd toppen. VG, som refererte til knusingen, mente hitmakerne burde være stolte.

Dermed havnet hastejobben til radarparet Amdahl/Prøysen i tusen knas, «sønderknust en natt i Luxembourg» som Prøysen senere skrev i «Ei vise om ei vise».

Ikke dårlig for en «fleip».