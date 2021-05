Det kan høres ut som en av Alf Prøysens barnetimer fra 1968 har blitt virkelighet.

Om den gangen teskjekjerringa gikk seg bort. Denne gangen er det riktignok ikke snakk om den ekte teskjekjerringa, men en figur i leire lagd av Prøysen selv.

KULTURSJEF: Asle Berteig har ikke svar på hvor kjærringa har blitt av. Foto: Mette Finborud Børresen

Figuren var utstilt i det gamle Prøysenhuset, men da museet flytta forsvant figuren.

– Den klarer jeg ikke gjøre rede for, sier kultursjef i Ringsaker, Asle Berteig.

Forsvant da de skulle flytte

Figuren er ikke så stor. Den er som man kan forvente like stor som ei teskje.

Prøysen lagde figuren og bakte den i stekeovnen hjemme.

En av dem han lagde gav han til Signe Bakken som var leder i barneavdelingen i Tiden Norsk Forlag som gav ut Prøysens bøker. Bakken gav den senere videre til Prøysenhuset. Der sto figuren i et monter.

Før Prøysens 100-årsdag skulle markeres i 2014 ble et nytt Prøysenhus bygget i Ringsaker. I flytteprosessen forsvant den lille dama.

Unik og verdifull

Tidligere Prøysen-samler Inge Haukvik sier en slik figur er av betydelig kulturell verdi.

Han tror den ville gått for tusenvis av kroner om den hadde vært til salgs, men sier den hadde vært vanskelig å omsette hvis den skulle dukke opp på bruktmarkedet nå når folk vet at Prøysen lagde den selv.

Verdien kommer ikke av figuren i seg selv, men av bakgrunnshistorien.

– Det er et stort tap at man ikke vet hvor figuren er. Det er en billedgjøring av hans egen idè, sier Haukvik.

Flere mulige forklaringer på mysteriet

Kultursjef Berteig har flere teorier om hva som kan ha skjedd.

– Vi hadde en auksjon etter det gamle Prøysenhuset, forteller han.

Han var selv auksjonarius. Figuren var til stede, men skulle ikke under hammeren. Auksjonsprotokollen viser også at den ikke ble solgt.

Men om noen i vanvare tok figuren med seg, eller om den ble pakket ned i en eske og satt på et lurt sted etter auksjonen, kan ikke Berteig si for sikkert.

Alf Prøysens datter Elin har tidligere også etterlyst figuren. Hun har sagt til NRK at det er flere ting hun savner på det nye Prøysenhuset som hun tenker kunne vært fine å stille ut.

Det nye huset er nemlig ikke et gjenstandsmuseum, men en formidler av Alf Prøysens forfatterskap. Så mye av det som var utstilt i det gamle huset ble satt på lager på nedlagte Jølstad skole.

Kultursjefen trodde, og trøstet seg med, at teskjekjerringa holdt til i en av eskene der.

Da skolen nylig ble solgt ble lageret ryddet, uten at man fant figuren.

– Så nå er vi i en litt vanskelig situasjon der vi ikke vet om den finnes, om den er forlagt eller om noen i vanvare har tatt den med seg, sier Berteig alvorlig og synes det er trist at figuren er vekk.

Alf Prøysen med teskjekjerringa i forbindelse med lanseringen av boka Teskjekjerringa på camping i 1967. Bildet gjengitt med CC BY-NC-ND 4.0-lisens fra digitaltmuseum.no Foto: Sølve Harm / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Det har gått rykter om at folk skal ha funnet verdifulle ting i noen konteinere som sto utenfor da de flyttet. Dette avkrefter Berteig. De ble brukt til gamle museumskulisser.

At noen skal ha funnet noe av verdi der har kultursjefen liten tro på. Han tror ikke figuren har blitt kastet.

Men i flytteperioden var det mange som gikk ut og inn av Prøysenhuset, forteller Berteig. Så da kan det ha skjedd noe som de ikke har hatt kontroll over.

Lover amnesti om kjerringa dukker opp

– Hvis noen har tatt den, satt den et sted eller funnet den, så er det en gjenstand vi veldig gjerne skulle hatt, sier kultursjefen.

Hvis figuren returneres, så vil det skje uten konsekvenser.

Og hvis den kommer til rette er planene klare.

Da vil figuren stilles ut på nytt i et eget monter slik at den kommer til glede for besøkende igjen.

For selv om Prøysenhuset satser mer på formidling enn på gjenstander er affeksjonsverdien høy.

– Det er alltid spennende med originale gjenstander fra Alf Prøysen, avslutter Berteig.