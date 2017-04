Det ble vedtatt på helgas landsmøte.

Mer effektiv uttak

Mens konflikten mellom regjeringa og Stortinget om rovdyrpolitikken er like fastlåst, vedtok landsmøtet i Arbeiderpartiet en tøffere politikk mot rorvdyrene.

– Når bestandsmålene er nådd, skal vi raskt ta ut rovdyr. Det sier andrekandidat for Hedmark Arbeiderparti, Nils Kristian Sandtrøen.

Bestandsmålet for ulv i Norge er fire til seks ynglinger, noe som er nådd.

Dessuten vil Arbeiderpartiet ta ut rovdyr som rammer folks livskvalitet.

– Vi vil raskt og effektiv ta ut ulv som blir nærgående, sier Sandtrøen. Det betyr at ulv også innenfor ulvesonen, som i Trysil, kan bli tatt ut.

Matproduksjonen

Partiet angriper også rovdyrpolitikken fra en annen kant.

– Det er et sterkt engasjement for at vi skal bruke beiteressursene i Norge. For at vi skal kunne gjøre det i hele distrikts-Norge må det være forutsigbarhet i å satse på en framtid på matproduksjon basert på beitebruk, sier Sandtrøen.

Han understreker at mange sauebønder sliter med dette daglig.

– Da må vi sørge for at målet om matproduksjon med bruk av beite settes så høyt at det også for konksevenser for rovdyrpolitikken, sier han.

