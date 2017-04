Valdres-saken: Moren avbryter forklaringen igjen - viser til trøbbel med blodsukkeret

Etter å nærmest ha startet dagen med en 40 minutter lang pause kom Camilla Lem Heggelund igjen i gang med sin frie forklaring,

– Jeg skal prøve så godt jeg kan. Det står ikke på viljen, sa tiltalte etter pausen hun ba om bare få minutter etter at retten var satt.

Etter 30 minutter begynte hun å mumle om at noen måtte sjekke blodsukkeret hennes igjen, og dommern besluttet på nytt at det blir pause i retten.

Terje Tørrisen, som er rettspykiatrisk sakkyndig bisto så tiltalte med måling av blodsukkeret. Aktor Arne Ingvald Dymbe har flere ganger under formiddagen henvedt seg Tørrisen.

Dommeren oppfordret etter den første pausen til at tiltalte skulle fortsette forklaringen sin kronologisk, og starte der hun slapp i går - ved tidspunktet der hun og datteren flyttet til hytta på Beitostølen.

– Går i svart

– Jeg skjønner ikke hvordan noen kan klare dette her, jeg presser meg. Det går i svart, jeg kan ikke mye om slike ting, men jeg tenker at kroppen går i forsvar, har en egen forsvarsmekanisme.

Forsvareren forsøkte å hjelpe henne i gang igjen, og dommer Prestesæter tilbød hjelp til å komme på sporet igjen.

– Hadde du planer om hvor lenge dere skulle være der?, spurte dommeren.

– Jeg har ikke noe... Det går i sort, minnene blir bare...de blir bare borte.

Om de konkrete hendelsene stotrer tiltalte bare frem enkeltord og ufullstendige setninger, mens hun stadig kom tilbake til hvor vanskelig situasjonen har vært for henne og hvilket «umenneskelig press» hun mener hun har levd under.

Tiltaltes onkel og tante som er til stede i retten rister på hodet og sitter med bøyd hode. Det samme gjør ektemannen.

Dommer Pål Prestesæter startet dagen med å spørre tiltalte om hun ønsket å forsette forklaringen sin.

– Jeg har ikke sovet i natt, jeg er helt skjelven, men jeg vil forsøke etter beste og evne å få fortalt Angelicas historie, sa Heggelund.

– Viste til høyt blodsukker

Før retten ble satt kom hun inn i salen, hånd i hånd med sin ektemann, med bøyd hode.

– Å sitte her i hele går og snakke om dette ... Jeg gråter og jeg skjelver og jeg går nesten i bakken. Jeg vil så veldig gjerne få formidlet Angelicas og min versjon av saken. Det er så fryktelig, hver eneste gang jeg hører navnet hennes så har vi så mange gode minner, og så skal jeg sitte her å snakke om alt det vonde, sa moren med spak og skjelvende stemme.

– Det går så voldsomt inn på meg, det er som om jeg kjenner Angelicas smerte, sa Heggelund gråtkvalt samtidig som hun sjekket blodsukkeret.

Deretter, mindre enn ti minutter etter at retten ble satt, sa moren at hun hadde høyt blodsukker og hadde behov for å legge seg ned.

Først over 40 minutter senere var hun tilbake.

Mener hun er for syk til å være til stede

Den tiltalte moren leverte i forrige uke inn en legeerklæring til retten. Den sier at hun, fordi hun har diabetes type 1, ikke er i stand til å være til stede i retten for utenom når hun selv skal forklare seg. Aktor Arne Ingvald Dymbe har sendt erklæringen til Den rettsmedisinske kommisjon, og avventer nå deres vurdering.

AKTOR: Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe og politiadvokat Mari Lauritzen Hasle. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Da hun forklarte seg mandag var moren sterkt preget: Hun brøt stadig ut i gråt og måtte flere ganger gå ut av rettssalen. Dommeren måtte flere ganger ta pauser slik at tiltalte fikk tid til å samle seg. Heggelund valgte blant annet å gå ut under aktors innledningsforedrag.

I RETTEN: 13 år gamle Angelica døde av avmagring på denne hytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Denne uken startet rettssaken. Foto: arkiv

– Det var en årsak til at hun måtte forlate rettssalen og dette har vi varslet retten om, slik at de er orientert om helsesituasjonen, sa tiltales forsvarer Aasmund O. Sandland til NRK mandag, med henvisning til morens diabetes.

Camilla Lem Heggelund (45) er tiltalt for grov mishandling med døden til følge etter at datteren Angelica (13) ble funnet død på familiehytta på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Jenta hadde spiseforstyrrelser og veide 21,7 kilo da hun døde av avmagring.