Moren mener hun er for syk til å være i retten – aktor vil overprøve legeerklæring

Da rettssaken startet mandag morgen opplyste statsadvokat Arne Ingvald Dymbe at tiltalte, fordi hun har diabetes type 1, har fått en legeerklæring på at hun ikke er i stand til å være til stede i retten utover når hun selv forklarer seg.

– Vi ble orientert om dette tirsdag kveld i forrige uke. Da tok vi umiddelbart kontakt med prejudisiell enhet ved Oslo universitetssykehus, som er de som er ekspertise på om folk er i stand til å møte i retten, og hun fikk time til undersøkelse der på fredag, sier Dymbe til NRK.

Men Heggelund møtte aldri til timen.

– Det fremstår noe merkelig, mener statsadvokaten.

Legeerklæringen ble derfor sendt til vurdering hos Den rettsmedisinske kommisjon og statsadvokaten har bedt om hurtig behandling.

Kommisjonens oppgave er å vurdere kvaliteten på, blant annet, slike legeerklæringer.

– Jeg bekrefter at kommisjonen har akseptert å behandle denne saken som en hastesak. Vi forventer å ha et svar klart i morgen tidlig, sier Hans Geir Eiken, nestleder i Den rettsmedisinske kommisjon til NRK.

Vurderer å bruke tvang

Kommisjonens beslutning vil være avgjørende for prosessen videre.

– Neste mulig skritt for oss er å kreve rettens beslutning om at hun med tvang skal fremstilles for prejudisiell enhet. Vi mener det er grunnlag for å få overprøvd legeerklæringen, og prejudisiell enhet har en voldsom erfaring i nettopp å vurdere dette, sier Dymbe.

Dersom en ny vurdering av tiltalte konkluderer med at hun er for syk til å være til stede i retten, kan saken måtte bli utsatt fordi det da er usikkert om hun er i stand til å ivareta sine egne rettigheter.

– Men hvis en vurdering kommer til at hun er i stand til å være i retten, men at hun selv velger av fri vilje ikke å være til stede, stiller det seg annerledes. Da mener jeg at saken kan gå som planlagt, for da har hun hatt muligheten til å ivareta sitt forsvar, sier Dymbe.

Dersom hun er til stede har Heggelund som tiltalt rett til å komme med kommentarer til vitners forklaringer.

Stoppet da hun kom til de siste månedene

Heggelunds forsvarer Aasmund Sandland er ordknapp om legeerklæringen, men bekrefter overfor NRK at den gjelder diabetes type 1.

– Det kommenterer jeg ikke utover det aktor har sagt. De er orientert om at hun har en alvorlig lidelse, og dette må vi ta høyde for hvis det skjer noe uforutsett i rettssalen, sier Sandland.

FORSVARER: Aasmund O. Sandland er tiltalte Camilla Lem Heggelunds advokat. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Da hun forklarte seg mandag var moren sterkt preget: Hun brøt stadig ut i gråt og måtte flere ganger gå ut av rettssalen. Rettens administrator Pål Prestsæter måtte flere ganger ta pauser slik at tiltalte fikk tid til å samle seg. Heggelund valgte blant annet å gå ut under aktors innledningsforedrag.

– Det var en årsak til at hun måtte forlate rettssalen og dette har vi varslet retten om, slik at de er orientert om helsesituasjonen, sier Sandland.

– Vanskelig å få svar på det viktigste

Heggelund bygde opp sin frie forklaring tilnærmet kronologisk, men da hun kom frem til datteren Angelicas siste måneder i livet, sa det stopp. Like etter at hun hadde forklart at de måtte flytte til Beitostølen, byttet hun først tema før hun ba om å få avslutte for dagen.

– Det var en følelsesmessig innlevd forklaring, men den har slik jeg ser det ikke hatt veldig stor betydning for opplysning av saken, sier Dymbe til NRK.

Til politiet har Heggelund kun forklart seg fritt om denne perioden, hun har ikke vært villig til å svare på konfronterende spørsmål.

– Har du tro på at moren vil forklare seg om de siste månedene?

– Det er vanskelig å si om viljen er ekte eller ikke, men det er helt tydelig at det er i hvert fall er vanskelig å få svar på de tingene som er av størst interesse i saken.