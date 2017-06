Det var etter midnatt den 19. november 2002 at Egil Tostrup Bråten ble knivstukket og drept av to gjerningsmenn få meter unna sin egen inngangsdør i Nordahl Bruns gate 22 i Oslo. Til tross for en stor etterforskningsinnsats klarte ikke politiet å finne gjerningspersonene før gjennombruddet kom i november i fjor. To menn ble da siktet og seinere tiltalt. Mandag ble en 33-åring dømt til 10,5 års fengsel for drapet, mens en 30-åring ble dømt til 3,5 års fengsel for forsøk på grovt ran.

Forberedt på anke

Offerets far Steinar Bråten har fulgt saken i tingretten. Han var klar for den dommen som måtte komme:

– Jeg hadde gjort meg opp den meninga at den dommen som faller, godtar jeg. Jeg har ikke noen forutsetning for å si om den er passe eller litt for streng eller mild.

Han har også vært forberedt på en anke.

– Det har streifet meg at en av de kanskje ville anke, da får det bli en ny runde, dette går sin gang, sier Bråten.

Roser politiet

Han har vært til stede i Tingretten og mener alt går nøye for seg. Det er han sikker på at det vil gjøre hvis det blir en ny runde også.

– Jeg har gjort meg opp en mening om at den dommen som faller, den aksepterer jeg, sier Bråten.

– At den tiltalte vil anke dommen det må ha jo bare få lov til, sier Bråten.

Han ble først og fremst lettet da de to mennene ble pågrepet. Han roser politiet for den store innsatsen de har gjort i saken.

– Politiet har lagt ned enormt med tid og ressurser på dette. De skal ha en stjerne, sier Bråten.

De to tiltalte i saken forklarte seg ulikt på enkelte punkter under rettssaken. Den drapstiltalte skal ha nektet for at de to ville rane Tostrup Bråten, som 30-åring forklarte i retten. Ifølge den drapstiltalte skal han ha forsvart kameraten som havnet i en slåsskamp med Tostrup Bråten.

Dommen har i stor grad lent seg på 30-åringens forklaring.