Tok farvel med Janne i dag

Den 36 år gamle tobarnsmoren var savnet i to uker før hun ble funnet død lørdag den 13. januar. Hun etterlater seg to mindreårige barn.

Klokka 11 i dag ble hun gravlagt fra Veldre kirke i Brumunddal. Både familie, venner og andre sørgende hadde møtt opp for å ta et siste farvel.

– Alle vi som er her i dag, er i en situasjon som ingen vil være i. Det er tøft, vanskelig og forferdelig trist, sa sogneprest Katrin Wiegmann til en fullsatt Veldre kirke i Brumunddal, skriver Ringsaker Blad.

BEGRAVELSE: Janne Jemtland begraves fra Veldre kirke i dag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Minnefond

Broren til Janne, Terje Opheim, har opprettet et minnefond som skal støtte Jannes to sønner gjennom oppveksten og etableringsfasen. Mange har tatt kontakt med familien og vil bidra til å hjelpe sønnene økonomisk for å sikre deres framtid.

Broren har gjort det klart at mediene er velkomne til å være til stede under begravelsen, så fremt de tar hensyn til barna og de andre pårørende.

Forsvant etter romjulsfest

36-åringen var savnet i to uker før hun ble funnet død. Hun forsvant natt til 29. desember, etter at hun og mannen hadde kommet hjem fra en romjulsfest. Mannen hennes meldte henne savnet et døgn senere.

To uker etter at hun forsvant ble mannen hennes pågrepet og siktet for å ha drept henne. Han har innrømmet å ha en rolle i saken og fortalte politiet hvor de kunne finne den døde kroppen. Men han erkjenner ikke straffskyld for drap.

DREPT HJEMME: Politiet mener at Janne Jemtland ble drept hjemme på gården i Veldre. Foto: BJØRN ERIK RYGG LUNDE / NRK Luftfoto

Venter med informasjon

Politiet mener at Janne Jemtland ble drept på parets eiendom i Ellevsægervegen i Veldre i Brumunddal. De mener å vite hvordan det skjedde, og hvorfor det ble funnet blod som stammet fra Janne to steder nesten en mil unna hjemmet.

Av hensyn til barna og den øvrige familien, og også av hensyn til etterforskningen, har ikke politiet ønsket å gå ut med denne informasjonen ennå. Torsdag opplyste politiet i en pressemelding at de vil si mer i neste uke.