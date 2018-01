Oppretter minnefond etter Janne Jemtland

Det er broren hennes, Terje Opheim, som nå har opprettet et minnefond i hennes navn.

På Facebook skriver han at formålet med fondet er å støtte Jannes to sønner gjennom oppveksten og etableringsfasen. Mange har tatt kontakt med familien og vil bidra for å hjelpe sønnene økonomisk for å sikre deres framtid.

Terje Opheim skriver også at han ønsker å takke for all støtte og omtanke familien har fått i den vanskelige tiden etter at Janne Jemtland ble revet vekk fra familien sin.

Innlegget på Facebook var torsdag kveld delt over 1500 ganger og hadde fått rundt 1000 kommentarer.

Var savnet i 15 dager

36 år gamle Janne Jemtland forsvant fra hjemmet sitt i Veldre i Brumunddal natt til 29. desember etter at hun og mannen hadde tatt taxi hjem fra en romjulsfest.

Ektemannen meldte henne savnet, men først på nyttårsaften den 31. desember ble det satt i gang en leteaksjon.

Noen dager senere ble det funnet blod to steder i nærheten av Brumunddal sentrum som viste seg å stamme fra tobarnsmoren. Savnet-saken ble da en kriminalsak.

Spor på eiendommen til ekteparet Jemtland førte til at ektemannen ble pågrepet og siktet for å ha drept henne.

I avhør dagen etter pågripelsen skal ektemannen ha fortalt politiet hvor de kunne finne den døde kroppen til Janne. Hun ble funnet av dykkere i Glomma ved Eid bru i Våler lørdag 13. januar.

BLOMSTER OG LYS VED FUNNSTEDET: Janne Jemtland ble funnet ved Eid bru i Våler 13.januar. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Livet er ikke for pyser

Tidligere har Janne Jemtlands bror gitt uttrykk for sorgen han selv og resten av familien føler gjennom innlegg på Facebook.

– «Livet er ikke for pyser» er det et uttrykk som heter og det har jeg både følt og opplevd de siste to ukene, skrev Terje Opheim.

Janne Jemtland gravlegges fra Veldre kirke i morgen, fredag 26. januar. Familien har på forhånd uttrykt ønske om at media og andre viser respekt ved begravelsen.