I slutten av september i fjor ble HamKam spilleren Franck Semou angrepet og slått i hodet med en hammer flere ganger etter trening på Briskeby i Hamar. Slagene førte til at han blant annet fikk brudd på hjerneskallen.

Nå tiltaler statsadvokaten to danske menn for grov vold mot Semou. Forholdet har en øvre strafferamme på 10 års fengsel.

– Dette er en svært alvorlig saker, sier aktor Magnus Schartum-Hansen. Han viser til at det ble brukt stump vold mot hodet, noe som kan få alvorlige konsekvenser.

Vet ikke hvorfor han ble slått ned

Volden førte til sykehusopphold og en lengre sykemelding for fotballspilleren. Selv aner ikke Semou hvorfor han ble slått ned.

Tross omfattende etterforskning har ikke politiet villet si noe mer om motivet for volden. Schartum-Hansen viser til at det vil påtalemyndigheten komme tilbake til under rettssaken.

Semous bistandsadvokat Helge Hartz vil i retten fremme krav om oppreisning på i utgangspunktet 80 000 kroner. Han utelukker ikke at dette krav kan ble større, dersom Semous helsetilstand skulle forverres. I dag er Frank Semou tilbake for fullt i HamKam.

Har et annet syn på tiltalen

De to tiltalte danskene som er 25 og 47 år gamle, ble pågrepet i slutten av oktober i fjor.

Den eldste av de to er bosatt i Sverige. Hans forsvarer Geir Michael Jesinsky i advokatfirma Elden sier han ikke vil drive noe forhåndsprosedyre, men legger til at hans klient har et annet syn på tiltalen enn statsadvokaten.

Han viser til at hans klient sier han var i Hamar-området i forbindelse med opptak av et nytt Helles Angelsmedlem, men avviser all skyld for vold mot Ham- Kam spilleren. .

Rettssaken starter i Hedmarken tingrett 6. juni. Det er satt av 4 dager til saken.