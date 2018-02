Stjal teleskoper for 100 000 kroner

Innbruddet skjedde natt til onsdag, og tyvene har trolig brukt bil for å få med seg det tunge og dyre utstyret.

MÅ RYDDE OPP ETTER INNBRUDD: Daglig leder ved Solobservatoriet, Vegard Lundby Rekaa. Foto: privat

– De har ødelagt ytterdøra og et vindu, og tatt med seg flere moderne og lett omsettelige teleskoper, sier daglig leder Vegard Lundby Rekaa.

– Følg med på Facebook

– Det er et visst bruktmarked for slikt utstyr. Nå ber vi folk om å følge med på sosiale medier, og rapportere mistenkelige annonser på for eksempel Facebook eller finn.no.

FIKK STÅ I FRED: Dette tyngste og største teleskopet ble ikke stjålet. Foto: Vegard Lundby Rekaa

Det var avisa Hadeland som først omtalte hendelsen.

Rekaa sier at innbruddet ikke får konsekvenser for planlagte arrangementer. I dag arrangeres det «åpen kveld», der alle kan komme på besøk.

Reserveteleskoper

– Vi setter opp noen reserveteleskoper som vi hadde i andre bygninger der tyvene ikke tok seg inn. Men det er klart at tyveriet på kort sikt setter noen begrensninger på våre muligheter.

HÆRVERK: Tyvene ødela denne ytterdøra og et vindu for å komme seg inn. Foto: Vegard Lundby Rekaa

Solobservatoriet på Harestua ble åpnet i 1954 og er Nord-Europas største astronomiske anlegg. Observatoriet arrangerer klasseturer, bedriftsbesøk, kurs og temakvelder.

Anlegget ble fredet av Riksantikvaren i 2016.