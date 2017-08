Slik tester Forsvaret egne lagre

Forsvaret oppbevarer mye ammunisjon og lagrene ligger noen steder tett inntil hverandre. Derfor vil en eksplosjon inne i et lager som ikke er godt nok sikret, kunne være katastrofalt.

For å sikre seg mot slike hendelser tester Forsvaret med jevne mellomrom dører tilsvarende dem som sitter i ammunisjonslagrene.

– Med 400 kilo sprengstoff kan vi forvente å se ganske store deformasjoner i døra, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Solveig Brita Heggelund, mens hun kontrollerer ladningen som er gjort klar.

STOR LADNING: 400 kg sprengstoff gikk med i testen. Foto: Frode Meskau / NRK

Prøvesprenging for sikkerhet

Alle trekker seg unna før sprengladningen utløses og det er ingen tvil om at alle er spente på å se resultatet i etterkant.

– Det mest spennende er å se om døra holdt, sier Heggelund.

Forsøksdøra rikka seg ikke en millimeter. Det til tross for at det ble brukt 400 kg sprengstoff – plassert i litt avstand til døra for å få maksimalt trykk.

