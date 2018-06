Se på sola!

Fenomenet kalles halo og opptrer i snitt et par ganger i uka i Europa.

Dette er dermed et ikke helt uvanlig fenomen, men ikke desto mindre ganske spektakulært.

– Dette fenomenet oppstår når du har høye lagskyer som består av iskrystaller. Når sola brytes mot disse krystallene, får du en ring rundt sola, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Anne Beate Skattør.

Og nettopp slike lagskyer er det mange av på Østlandet søndag. De dannes ofte når en ny front er på tur innover landet, og det skjer nå.

Har du bilder av halo? Send det til oss på mail ho@nrk.no eller på mms til 03030

ISKRYSTALLER: Når sola brytes mot iskrystallene i de høye skyene oppstår en halo. Foto: Elias Engevik / NRK

Anne Beate Skattør ser også den store ringen rundt sola veldig tydelig ut av sitt vindu, der hun jobber i Oslo. Men – fenomenet halo kan også materialisere seg på andre måter enn som en ring.

– Du kan også få bi-soler, altså at du får to lysende flekker på siden av selve sola. Det kommer litt an på hvor nær sola er horisonten, forteller Skattør.

For dem som leser dette og kunne tenke seg å få med seg fenomenet, trenger man ikke løpe ut.

– Jeg tror faktisk denne kommer til å bli værende en stund. Det vil komme inn noe mer skyer etter hvert, men det vil ta litt tid før det tetner og ringen blir borte, sier meteorologen.

Skattør har en oppfordring.

– Det er bare å gå ut, nyte fenomenet og ta bilder!