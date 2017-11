Kvinnen som ble utsatt for grovt ran og vold fortalte i Sør-Østerdal tingrett i dag hva som skjedde ransdagen 2. mars 2016.

– Jeg var redd for å dø. Jeg tenkte på familien min. På mine to sønner og samboeren min, fortalte kvinnen.

Blodig og forslått

BISTANDSADVOKAT: Odd Henning Svalheim satt støttende ved siden av kvinnen under hennes forklaring. Foto: Anne Næsheim / NRK

Ranet skjedde rett etter åpningstid og kvinnen var alene i butikken. En av raneren slo henne hardt i ansiktet. Slaget førte til at det suste i ørene og svartnet for henne. På brutalt vis ble hun lagt i bakken og bundet på hender og føtter. Hun fikk også tape foran munn og hodet.

– Jeg tenkte at jeg ikke måtte få panikk og begynne å grine, slik at jeg ble tett i nesen. At jeg måtte få luft, ellers ville jeg dø.

Da ranerne stakk fra butikken, kom hun seg løs og ringte politiet. Politiet fant henne blodig og forslått.

RANSKLÆR: Etter at ranerne kjørte av veien i Sverige, gjemte de unna klær som ble brukt i ranet. DNA-funn på klær og andre gjenstander er viktige bevis for politiet. Foto: Politiet

Etter ranet har hun ikke klart å jobbe som normalt. Hun er redd for å være alene og har varige skader i en finger som ble brukket under ranet.

Hun tok til tårene flere ganger under sin forklaring, og sa at hun hadde grudd seg til rettssaken fordi den fremkalte mange vonde minner.

– Ranet preger meg hver dag. Jeg gråter ofte og har vanskelig for å konsentrere meg. Jeg blir redd når folk kommer innpå meg bakfra, sa hun.

De to mennene kom seg unna og var lenge etterlyst. Først i september i år ble den tiltalte pågrepet i København. Den andre mannen er fortsatt på frifot og er etterlyst for å ha vært med på ranet. De to mennene ble avslørt av DNA-spor på klær og gjenstander som ble funnet etter ranet.

Angrer på ranet

FORSVARER: Tore Famestad forsvarer den tiltalte mannen i 30-åra. Foto: Anne Næsheim / NRK

Mennene fikk med seg gullsmedvarer til en verdi av 776 000 kroner. Den tiltalte fortalte i retten at noe av dette ble solgt og at han satt igjen med et utbytte på 2000 euro.

Den tiltalte sa i retten at han angret på det han hadde gjort og ba den fornærmede om unnskyldning. Han sa også at han ikke mente å skade fornærmede, men kun forsøkte å holde henne fast og stille.

– Dere kan straffe meg med høyest mulig straff. Jeg føler meg kjempedårlig, sa han.

Kvinnens bistandsadvokat har varslet at det vil komme et krav om erstatning og oppreisning opp mot 100.000 kroner. Fornærmedes forsikringsselskap kommer til å kreve erstatning for 951.000 kroner.

Strafferammen for grovt ran er fengsel i 15 år. Rettssaken fortsetter tirsdag. Da vil aktor legge ned påstand om straff.