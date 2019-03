Snøspruten står mange meter i været på Sognefjellet ved Krossbu i Lom. Her går Nord-Europas høyeste fjellovergang, riksveg 55 mellom Gudbrandsdalen og Sogn.

2000-meterstoppene ligger på rekke og rad, og den nasjonale turistveien er et populært utgangspunkt for høyfjellsturer.

Kristian Byre finner fram med hjelp av delvis nedsnødde brøytestikker og brøyter seg gjennom snøskavlene 1400 meter over havet.

– Det tar normalt to-tre uker å komme over fjellet, sier han.

Vanligvis åpner ikke veien etter vinterstengning før det står mai på kalenderen. I år er planen å åpne 12. april, fredag før palmehelga.

Grunnen til den rekordtidlige brøytingen er blant annet at det er mindre snø enn vanlig og relativt liten snøskredfare i år.

VÅREN KOMMER: Sola skinner på Fondsbu og det går mot vår. Foto: Even Lusæter / NRK

Tror de når målet

Den store doningen, som er spesialbygd for å håndtere store snømengder, veier sju tonn og har over 400 hestekrefter.

Den er sulten på diesel, her går det 60 liter i timen.

Hvor fort det går å komme over fjellet, avhenger av snømengde, og ikke minst hvor hard snøen er.

– Det er sjelden det er så lite som nå, sier Byre, som har brøyta vegen over Sognefjellet de siste seks-åtte åra.

Byre regner med de skal nå målet om åpning til påske.

– Fortsetter det slik som nå, så skal det gå. Snøen er løs i år.

Mens Byre brøyter fra østsida, jobber en annen fra Vestlandssida.

– Bra for næringslivet

Når veien åpner etter vinterstengning, vrimler det med turister og bygdefolk som trekker til fjells. I år sammenfaller det med påsketrafikken, og det er gode nyheter for turistnæringa.

TURISTVERT: Eirin Brenna Holø er vert på Fondsbu og ser fram til å få gjester med bil til påske i år. Foto: Even Lusæter / NRK

– Det gjør det enklere for folk å komme hit. Nå kan de bare sette seg i bilen og kjøre til døra, sier Eirin Brenna Holø, vert på turisthytta Krossbu.

Politikere på begge sider av fjellet har kjempet for tidligere brøyting av den viktige veien i lang tid.

– Det betyr kjempemye for næringslivet både på østsida og vestsida. Vi er «hjælma» glade for det, sier Bjarne Eiolf Holø, ordfører i Lom.

Holø er også faren til Eirin og medeier i Fondsbu.

Om det blir like tidlig brøyting i åra framover, er ikke avgjort.

– Vi kan nå håpe, iallfall at man får brøyta tidligere enn før. Det er stort både for bygdefolk og tilreisende å komme opp på dette platået her.