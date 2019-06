Politiet har bestemt seg: Hunden som bet jente (10) blir ikke avlivet

Hunden bet datteren til Guro Wardberg i låret, slik at den da ti år gamle jenta fikk bittskader og blåmerker. Ifølge politiets vedtak, et omfattende dokument på ti sider, har de likevel bestemt seg for å ikke avlive hunden. I stedet skal hunden omplasseres til et annet politidistrikt eller til svensk politi.

Grunnen er at «hunden har en nytteverdi som tilsier at det skal noe mer til før avlivning kan skje enn dersom den hadde vært en vanlig familiehund».

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte vedtaket.

Det var i desember i fjor at hunden løp mot da ti år gamle Elise Wardberg Høiby og bet henne i låret. Hun var da på vei fra skolen.

– Jeg gikk sammen med to venninner. Plutselig kom det noe svart mot meg. Så fikk jeg veldig vondt i låret, fortalte Wardberg Høiby da NRK intervjuet familien i mai.

Mor Guro Wardberg var tydelig på at hun mente at hunden burde avlives, og leverte en anmeldelse på forholdet kort tid etter hendelsen.

BITTMERKER: Slik så låret til Elise Wardberg Høiby ut etter at hunden hadde bitt henne. Ifølge mor Guro er hun glad i hunder, men har blitt redd for schäfere og andre, store hunder etter hendelsen. Foto: privat

Mor: – Har null tillit til hundeførere i politiet

Nå som politiet har bestemt seg for å droppe å avlive hunden, sier hun at hun kjenner på oppgitthet og urettferdighet.

– Jeg har dessverre mista all tillit til de politifolka som driver med hunder etter dette. Dette er skuffende, men ikke overraskende, sier Wardberg.

Hun synes det virker som politiet får det «som de vil», og at «man må regne å med bli bitt av hunder som har denne type trening».

– Dette er urovekkende. Når et barn går hjem fra skolen, skal man få gjøre det i fred, uten å bli bitt til blods av hunder, sier Wardberg.

Hun reagerer også på at ikke et barn har større rettssikkerhet i en sak om en hund, som ikke engang er godkjent politihund.

– Jeg reagerer også på at ingen utenfor, med hundefaglig kompetanse, har uttalt seg i saken. Jeg synes det virker som politiet verner om hverandre i denne saken, utdyper Wardberg.

Ikke «vesentlig skade»

Politiet på sin side skriver i vedtaket at skaden Elise Wardberg Høiby ble påført av hunden, ikke utgjør en «vesentlig skade» i hundelovens forstand. De skriver videre at «skarptrente politihunder anses som et samfunnstjenlig middel i politiets arbeid. Treningen de gjennomgår gjør at det nødvendigvis er større sannsynlighet for uønskede hendelser enn det som aksepteres ved vanlig hundehold».

Det står også at «politiet er av den oppfatning at hendelsen skyldtes manglende kjennskap til hundens trening, og en feilbedømmelse fra hundeførers side».

Dette forklares med at politibetjenten som hadde hunden, ikke var klar over at den hadde hatt omfattende trening som gikk på å beskytte buret sitt. Da jentene kom gående, oppfattet den dem som en trussel. Dette har ifølge vedtaket gitt hunden belønning på trening tidligere.

Hundeføreren som hadde hunden hjemme hos seg, opplyser i vedtaket at han har forståelse for at motparten har mistillit til hunden, men at skylden må legges på ham og ikke på hunden.

Politiet i Innlandet har blitt gitt anledning til å svare på uttalelsene i saken.

Kmmunikasjonsleder Heidi Kronberget Sørskog skriver til NRK i en epost at de ikke har mulighet til å svare før etter pinse.