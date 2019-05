– Jeg gikk sammen med to venninner. Plutselig kom det noe svart mot meg. Så fikk jeg veldig vondt i låret, forteller Elise Wardberg Høiby.

I desember i fjor ble den da ti år gamle jenta bitt av en to år gammel schæfer, som var under opplæring hos en politimann i nabolaget.

Betjenten kom raskt til stedet og fikk kontroll på hunden, men Elise som nå har fylt 11 år gikk alene hjem etter hendelsen.

På to steder hadde hundetennene gått gjennom strømpebukse og olabukse slik at det blødde. Det ble også store blåmerker rundt bittstedet.

Reagerer på at Elise ble sendt hjem alene

Moren til Elise, Guro Wardberg, reiste rett hjem fra jobb da hun fikk vite at datteren var bitt. Etter å ha trøstet jenta, sjekket hun om det var behov for stivkrampesprøyte.

BITTSTEDET: Slik så låret til Elise ut etter at hunden hadde bitt henne. Foto: privat

– Deretter ringte jeg politimannen. Han beklaga at han ikke hadde ringt meg først, men jeg reagerer på at hun ble sendt hjem alene.

Dagen etter besøkte politimannen familien for å snakke om det som hadde skjedd. Wardberg følte seg ikke beroliget, og ringte derfor til politiet for å få råd. Der forteller hun at hun ble møtt med stor forståelse, helt til hun fortalte at hundeeieren var ansatt i politiet.

– Da ble det stille i andre enden, forklarer hun.

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først.

Politieier vil beholde hunden

Wardberg hadde flere samtaler med både operasjonssentralen, hundeeier og hans ledere i dagene etter hendelsen. Hun antok at hunden skulle avlives fordi den hadde angrepet et barn. Men hundeeieren skal ifølge moren ha sagt at han ville beholde hunden, og at han kunne garantere at det ikke ville skje flere lignende hendelser.

– Dette er en hund som har bitt et barn. Jeg har spurt meg selv hva som ville skjedd hvis det var et mindre barn hunden hadde angrepet, sier Wardberg.

Hun forteller at familien fikk tilbud om at politiet kunne komme hjem til dem med en valp, som datteren kunne leke med slik at hun ikke skulle bli redd for hunder.

– Det takket jeg høflig nei til. Vi har hunder selv, og Elise har ikke vært redd for dem etter hendelsen, sier Wardberg.

BITT: Slik så såret etter hundebittet ut kort tid etter hendelsen. Foto: Privat

Omfattende kontakt

Etter hendelsen hadde Wardberg omfattende kontakt med flere overordnede i politiet, blant annet seksjonsleder for operative fag i Innlandet politidistrikt, Knut Erik Amundsen.

Han sier politiet beklager hendelsen på det sterkeste, men at de har satt inn mange tiltak for å bøte på det som har skjedd.

Amundsen forteller at schæferen skal bli patruljehund og at de ønsker å beholde den.

– Den har gjort en god mentaltest og tilfredsstiller de strenge kravene som er til tjeneste som patruljehund i politiet.

– Men bør ikke hunder som biter barn, avlives?

BEKLAGER: Amundsen beklager hendelsen som skjedde for snart seks måneder siden. Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

– Vi beklager at en hund som er under vår opptrening biter andre, og spesielt barn. Det er noe vi absolutt ikke ønsker skulle skje. Vi mener at det kan forklares ut ifra hvordan hunden er trent. Men det er langt mellom hundene som går gjennom testen, så for oss er det en verdifull hund, sier han.

Anmeldte saken

Wardberg følte ikke at politiet tok saken på alvor, og at de ikke respekterte det datteren hadde opplevd. Derfor bestemte hun seg for å anmelde saken.

Dagen etter fikk hun beskjed om at hunden skulle omplasseres. Deretter ble det stille.

I begynnelsen av mai henvendte hun seg til Trøndelag politidistrikt, som skal etterforske saken videre ettersom Innlandet politidistrikt er inhabile. Der fikk hun beskjed om at saksbehandleren ikke hadde sett på saken, men at de håpet å få sett på den innen en måned.

– Jeg stusser på dette. Da jeg ba om innsyn i dokumentene, står det at saken har høy prioritet, forteller trebarnsmoren.

NRK har forsøkt å kontakte politimannen som hadde ansvaret for hunden, uten hell.