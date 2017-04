Oppland Arbeiderblad frikjent for kritisk leserinnlegg

Gjøvik tingrett har frikjent OA, og Raufoss Ur og Optikk må betale avisas saksomkostninger på nesten 117.000 kroner.

Retten mener det ikke er bevist at omsetninga gikk merkbart ned.

Kritisk på baksida

Det var i fjor sommer ei kvinne, som hadde vært innom ur- og optikkforretningen på Raufoss for å få hjelp med brillene sine, sendte inn et kritisk leserinnlegg om servicen hun hadde fått til Oppland Arbeiderblad.

Den 26. juli sto innlegget på trykk på baksiden av avisa i spalten «På Hjertet», noe Raufoss-forretningen ikke likte i det hele tatt.

«Tanken bak "På hjertet" er å gi leserne mulighet til å komme med korte, gjerne hyggelige og kuriøse meldinger/ytringer. (...). Innleggene må følge presseetiske regler, blant annet om ikke å krenke enkeltmennesker. Innlegg som inneholder direkte ros eller ris må underskrives med fullt navn.» Oppland Arbeiderblad

Etter litt om og men beklaget både innsenderen og avisa innlegget, men forretningen krevde likevel erstatning opp til 150.000 kroner fordi den mente omsetningen gikk ned etter innlegget.

Avisa ville ikke betale, og saken endte i retten.

Retten så det på en annen måte

BEKLAGER: Beklagelsen fra avisas redaktør og kvinnen som skrev innlegget sto på trykk 4. august 2016. Foto: FAKSIMILE OA, 4. AUGUST 2016

Hovedforhandling av saken ble holdt i Gjøvik tingrett 21. mars i år, og nå har altså retten frifunnet avisa fra kravet om erstatning.

Retten mener at leserinnlegget ikke var ærekrenkende og at det ikke er godt nok bevist at omsetningen gikk ned etter innlegget.

Dermed skriver retten at det ikke er grunnlag for erstatningskrav.

I dommen står det at Oppland Arbeiderblad har vunnet saken fullt ut og har krav på å få dekket sine omkostninger ved saken.