Oksen, myten, legenden: Siste reis for Braut

Han står tålmodig i sin lille innhegning i Vikingskipets Nordre Sving, den 15 år gamle oksen Braut.

Og han vet neppe at arrangementet "Midt i matfatet" i Hamar blir den aller siste opplevelsen han får. For oksen, som har tjent inn 21 millioner kroner for Geno, lever på lånt tid.

Verdens beste avlsokse

Trolig har ingen andre okser i verden levert så mange doser sæd som nettopp Braut. I mange år stod han på Store Ree seminstasjon i Stange.

Der hadde han gode dager, for Braut har levert nesten en halv million doser med sæd i løpet av sitt liv. Han er far til over 300.000 okser og kuer i 30 land.

Men plutselig, i 2013, ville han ikke mer.

– Da var det nok, syntes han. Han stod bare og sturet, og ville ikke ri og levere sæd, forteller Harald Kleiva, som jobber for Geno i Trondheim.

SNART SLUTT: Okselegenden Braut, som er far til 300.000 kuer og okser, vises fram i Vikingskipet i Hamar denne helga. Men mandag skal oksen avlives. – Leit, sier Harald Kleiva fra Geno. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Godt med miljøskifte

Dermed ble Braut plassert på slaktelista, men Kleiva han ville det annerledes. For Braut var langt fra impotent. Han manglet bare motivasjon og et nytt miljø.

– Så Braut ble sendt til Hallsteingård i Trondheim til meg. Der fikk han en stor binge for seg sjøl, litt annet fôr og litt kustus fra meg, sier Kleiva.

Og plutselig ble det fart i sakene igjen. Etter flyttingen har Braut levert sin oksesperm to ganger i uka. Men nå er han ferdig som avlsokse. Siste dose ble levert i januar.

– Da fikk vi beskjed om at nå slutter vi. Han har en sønn som er kjempebra, Gopollen heter han. Han bruker vi til eksport nå, for han har enda bedre karakter i egenskapene sine enn faren, sier Kleiva.

LEGENDE: Braut går under kallenavnet Legenden. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Siste reis

Og dermed går også livet mot slutten for "Legenden", et kallenavn Braut fikk fra Genos avlskolleger i Nederland. Han er tilbake på Hedmarken, der eventyret på mange måter startet. Men arrangementet i Vikingskipet blir altså det siste Braut får være med på.

– Så nå venter slaktebenken?

– Nja, om ikke slaktebenken, så er det noe som heter HedOpp, eller Nortura, som er like oppi grenda her. Det blir nok en tur dit på mandag, og da blir det nok fort mørkt, sier Harald Kleiva.

– Men hvorfor kan ikke Braut bare få lov til å gå og gresse, kose seg og mimre om gamle dager, da?

– Vet du, det er veldig mange som deler det synspunktet der. Jeg syntes det hadde vært artig, og han kunne sikkert ha levd i mange år til. Men sånn blir det altså ikke, sier Harald Kleiva i Geno.