Torsdag ble rundt 20 sauer funnet drept av ulv, eller så skadet at de måtte bli avlivet, i Gran Østås. Bare noen dager tidligere, ikke langt unna, ble mer enn 20 sauer drept av ulv i Hurdal i Akershus. Det ble gitt fellingstillatelse på en ulv i området, men flere dagers jakt har vært resultatløst. I natt kom fellingslagene over nye skadde sauer, og det totale tapet er nå oppe i over 70 sauer. Trolig kommer tapstallene til å stige ytterligere.

Ingen kontakt

– Vi har brukt sporhunder, men ikke hatt noe kontakt med ulven, sier leder i fellingslaget Kjell Bakken.

Det er enten en eller to ulver i området som er svært sauetett og langt fra ulvesona.

Det ble i går kveld søkt etter ulven over store områder, også en rekke nabokommuner til Gran og Hurdal, men uten hell.

– Det er kjempevanskelig. Vi har vært ute på fellingsforsøk før så vi vet hvor vanskelig det er. Det er mer at vi stiller opp for sauenæringa og bidrar på beste måte, men å få et resultat i et slikt fellingsforsøk er kjempevanskelig, sier Bakken.

Ifølge fellingslederen er området uegnet for bruk av helikopter hvis det hadde vært aktuelt på grunn av tett skog.

Forferdelig syn

Han forteller om en dyster stemning.

– Det er klart dette tar på veldig. Å se voksne søyer og lam med skinnfiller hengendes og blod og haltende dyr er et forferdelig syn, sier Bakken.

– Nå må vi få hvilt ut og tenkt litt og roet det ned. Så får vi se som skjer ute og ha tett kontakt med beitelagene, sa Bakken i formiddag til NRK.

På ettermiddagen ble det klart at det gjøres et nytt fellingsforsøk mandag kveld.