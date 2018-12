Hver av oss kommer til å bruke 6 145 kroner på julegaver i år. Det er en økning på sju prosent fra i fjor, ifølge tall fra Ipsos, som har utført en spørreundersøkelse for DNB.

KJØPEFEST: Det er høytid for innkjøp av julegaver, nå under to uker før julaften. Dette bildet er tatt på Strandtorget kjøpesenter på Lillehammer. Foto: Stein Schinstad / NRK

Fem tips til rimelige gaver

1. Gi en brukt gave

Før var det kanskje tabu, men nå har det faktisk blitt populært å motta brukte. Så mange som åtte av ti personer mener det kan bli litt mye kjøpemas i førjulstida.

Likevel sier omtrent det samme antallet at julen ikke er den samme uten gaver, ifølge forskning.no. Dermed kan brukte gaver være en god løsning, som for eksempel leste bøker.

– Det jeg sier til folk her, er at folk kan kjøpe ei bok til seg selv, og så gi den videre til en venn etter endt lesing, sier Anette Hårberg hos Gravdahl Lillehammer.

Hun sier at det er lurt å ikke legge skjul på at den er brukt, men heller skrive en hilsen og en anbefaling inni før man gir den videre.

– Folk er nok litt redde for å gjøre det, men det er jo litt rart at vi vegrer oss. Tenk med deg selv, hadde du blitt skuffa?, spør hun.

BRUKTBOK: Bøker kan leses mange ganger! Kanskje ligger det litt ekstra kjærlighet i å gi en bok du faktisk har lest selv, og kan anbefale, til en venn?

2. Bruk tid sammen i stedet for gaver

En fin ting er å droppe julegaver, for eksempel innad i vennegjengen, og heller møtes for å finne på noe hyggelig sammen. Det kan være et juleverksted, gå på kafe, eller gå ut og spise.

Da kan dere selv bestemme hvor mye, eller lite, det skal koste per person. Her kan det gjøres nesten gratis, eller dere kan legge noen hundrelapper i et måltid, for eksempel.

KVALITETSTID: Silje Sandmæl fikk kajakkurs av venninnen Ingunn Moss Hildrum. Etter bestått våttkort kan de leie kajakker av turistforeningen, noe som betyr mer tid sammen etter endt kurs. Foto: Silje Sandmæl

– Mange opplever at noens tid er den beste gaven de kan få, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Hun sier at hun selv ofte får og gir opplevelser til dem hun er glad i, og at det å gi av tiden sin er noe av det fineste man kan gi.

– I en hektisk hverdag har de fleste av oss manko på kvalitetstid med venner og familie. Derfor er disse gavene ekstra verdifulle, sier hun.

OPPLEVELSE: Silje Sandmæl gav sønnen klatrekurs i gave. Hun oppdaget at det var egne familiepriser på klatresenteret på fredager, og dermed ble det ikke en stor utgift heller. Nå klatrer de sammen hver uke. Foto: Silje Sandmæl

Til barna sine har hun gitt gaver som klatrekurs, fjelltur, eller tur i marka med pannekaker på stormkjøkken.

– Det viktigste er tiden sammen. Hva man gjør og hva det koster er underordnet, sier hun.

3. Gi bort en tjeneste

Ifølge Framtiden i våre hender, foretrekker nordmenn flest å få opplevelser og tjenester fremfor harde eller myke pakker.

De har laget en liste på 243 gaver som ikke er ting.

Noen gode tips kan være å love bort ærender og tjenester som barnepass, eller gi invitasjoner til spillkveld for alle vennene på nyåret.

Å lære en voksen venn å bruke internett, Facebook eller et annet av dagens kommunikasjonsmidler kan også være en flott gave. Her kan også klippekort være aktuelt!

LÆRING: Hva med å gi bort litt av tiden din til å lære en eldre venn å bruke Facebook eller nettbank? Foto: Denys

4. Lag gaven selv

Statusen for hjemmelagde gaver har økt, og symboliserer tid, kunnskap og kreativitet ifølge Forbruksforskningsinsituttet SIFO.

Det kan gjerne være mat som ikke koster for mye, eller juledekorasjoner. Har du en liten skredder boende i deg kan man lage klær av tøy du ikke bruker lenger. Hjemmestrikka plagg er en sikker vinner under juletreet.

– For et par år siden laget jeg badebomber til barna i familien. I fjor fikk en venninne hjemmelaget kroppsskrubb. Du kan også strikke sokker, hekle et pannebånd, lage julepynt eller fotokalender, sier Lise Vermelid Kristoffersen, som står bak bloggen og podcasten Pengesnakk.

Hun anbefaler også å lage spiselige julegaver selv, som urtesalt, cookiemiks i norgesglass, karameller og eggelikør.

STRIKK: Hjemmelagde gaver settes stor pris på, og viser at du har investert tid i den du gir gaven til. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

5. Sett en pengegrense på gavene

Å sette en grense på hvor mye man skal bruke på gaver seg imellom, kan være en fin løsning.

GAVEGRENSE: Monica Almås Svendsen og familien har satt en grense på 200 kroner per gave. Her er hun på shopping med datteren på Strandtorget på Lillehammer. Foto: Stein Schinstad / NRK

I familien til Mona Almås Svendsen har man satt en grense på 200 kroner per gave.

– Dette fungerer kjempebra! Jeg har ingen negative erfaringer med ordningen, og kan anbefale den til andre, sier Svendsen.

Økonomiblogger Lise Vermelid Kristoffersen er enig. Hun har i tilegg et spenstig forslag for familier som vil ha en plan for gavene:

– Legg lapper med navn i en bolle, og la hvert familiemedlem trekke en lapp. Neste år er det kun denne personen de skal kjøpe gave til. La det gjerne være hemmelig, for ekstra spenning. Bli enige om et maksbeløp!, sier hun.