– Jeg har alltid ønsket å bli god til å skrive og har prøvd hardt å få til alle slags sjangre.

Nora Aschim fra Hamar begynte å skrive da hun var åtte år og har siden elsket det. Hun har prøvd seg på å skrive både noveller og romaner. Selv om den unge forfatteren mener hun fortsatt er ganske ny på dikt, er det diktsamlingen «Unngå øyekontakt» som blir hennes forfatterdebut denne våren.

– Jeg la merke til at alle diktene jeg skrev hadde lik klang og gikk under det samme tema. Da jeg la diktene i rekkefølge så jeg at dette ble en bok, sier hun.

Diktsamlingen har hun jobbet med siden hun var seksten år. For et år siden sendte hun inn et utkast av verket til Flamme forlag, og et knapt år senere er boken klar.

– Boken handler om selvmord. Den er basert på tankene en jente har på sine siste dager før hun dør, sier Nora.

Svært uvanlig av en syttenåring

MONOLOG: Nora setter opp monologen «Livet er den eneste måten» på Hamar teater. Foto: Synne Elise Solli Sanderud / NRK

Nils-Øivind Haagensen er forlagssjef og redaktør for Flamme forlag. Han mener at Nora har klart å skape enkle, men samtidig ikke ukompliserte tekster som handler om alvorlige ting.

– Jeg opplevde diktsamlingen til Nora som svært lovende da jeg først leste den, det er uvanlig at det skjer med en syttenåring, sier Nils Øyvind Haagensen.

Dette skapte interesse fra forlaget og Nora ble dermed vårens yngste debutant for Flamme forlag.Han forteller at det er svært sjelden så unge skribenter debuterer som forfattere.

Vil skape økt selvinnsikt

Det har vært en travel, men god start på året for Nora. Denne våren er hun avgangselev på dramalinjen ved Stange videregående skole. I tillegg til å være aktuell med boklansering, setter hun også opp sin egen monologforestilling.

I sammenheng med den nye monologfestivalen i Hamar «Monofon» setter hun nå opp forestillingen «Livet er den eneste måten». Forestillingen settes opp på Hamar Teater allerede neste uke.

– Forestillingen handler om alt som skjer med rollen fra hun våkner om morgenen til hun går ut av huset. Det er en forestilling som bærer preg av fasinasjonen over livet, forteller Aschim.

Dette er en monolog som baserer seg på den polske poeten «Wislawa Szymborska» sine dikt. Nora har tolket diktene og satt det sammen til en forestilling. Gjennom rollen Nora skal spille, vil publikum få se et annerledes syn på livet.

– Det er kanskje litt mye å forvente, men jeg ønsker å bidra til økt selvinnsikt blant publikum, sier Nora.